A su haber, Carlos José Matamoros tiene cuatro matrimonios. El presentador y su amigo Héctor Cáceres, conocido como El Pez Gordo, han lanzado el espacio 'Noches prohibidas' a las 21:00 en radio Estrella.

El productor Marlon Acosta tuvo un quebranto en su salud Leer más

“Buscábamos hacer algo diferente. Casi nunca se ha hablado del tema tan crudamente y con un poco de humor. A veces debatimos con expertos en salud, también presentamos testimonios. Por ejemplo, hemos conversado sobre por qué las mujeres los prefieren mayores o la impotencia sexual. Tenemos poco tiempo al aire, hablamos a calzón quita’ o, pero con mucho respeto. Había que empezar, porque de lo contrario no lo hacíamos nunca”, dice.

¿Sus fallidas relaciones sentimentales le dan autoridad para hablar de sexo?

Mis relaciones sentimentales, pero sobre todo mis 47 años, ya me aproximo al medio siglo de vida. No soy una eminencia, pero creo que puedo dar mi opinión, porque me ha pasado de todo. Mi palabra no es la verdad absoluta, pero muchos se pueden identificar. En el caso del Pez Gordo, él es un hombre muy mujeriego y aporta con su dosis de experiencia. Al principio, quizá este espacio tenga resistencia, como cuando se creó el Paparazzi. Muchos pensaban que era un tipo que los iba a agarrar en algo malo.

Tal vez su historial sentimental le juegue en contra y el público considere que no es el indicado para tratar sobre sexualidad.

Cualquiera puede dar su punto de vista, todo punto de vista merece ser escuchado, hasta una persona que haya tenido una sola relación sexual en su vida puede hablar de esa experiencia.

Ángela Arcila: "He tenido divos, pero ya no están" Leer más

Seguramente a través de las redes sociales o el teléfono se han dado ciertas propuestas picantes.

Las chicas llaman porque quieren conocer al Pez Gordo o a mí, pero en persona. Alguien llamó y dijo que estaba interesada en el señor Héctor Cáceres (risas). Ahora está soltero, le encantan las mujeres, no lo culpo, a mí también. Nos divertimos y el público también lo hace.

¿Es una manera de alejarse de la farándula?

Quiero alejarme un poco de la farándula, aunque me mantengo en el programa de La Suka. La farándula está destruida y aquello no lo comparto. Ahora, si no se insulta, no se vende. El otro día dije que Betty Mata permite que los presentadores y reporteros de Los hackers cambien mis palabras y me hagan pedazos. La directora de un programa tiene que estar detrás de lo que su gente exprese.

Lo dijo

“Los insultos no me llegan, lastimosamente ahora la farándula se ha convertido en chismes, violencia, show, solo se denigra, se miente, no existe el respeto al público ni a los personajes. Antes no era así. Yo trato de dar mi criterio con altura. Dije que a Virginia Limongi le estaban dañando la imagen y el reportero le dijo a ella que yo decía que se viste mal y que no me gustaba su imagen. Ahora agarran una foto del Internet y empiezan a arrojar basura. ¿En qué momento se eliminó el trabajo del reportero?”.

“He hecho televisión durante más de veinte años. Estoy cambiando mi chip, de la TV a lo digital. Es totalmente diferente, se cree que lo sabemos todo, pero no es así. Creo que seré un experto pronto. Cambiamos o morimos. No cierro las puertas de volver a la TV, pero muchos presentadores están regalando su trabajo. No me interesa, no quiero eso”.