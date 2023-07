A Ecuador, Ángela Arcila (37) llegó con el corazón roto cuando tenía 22 años y para visitar a una amiga por 15 días. La estadía se extiende hasta ahora, aunque por una temporada se estableció en México.

Nació en Medellín, Colombia, fue directora de casting en TC. Dio sus primeros pasos como actriz y fue modelo, además es productora de TV y ahora representante de más de 30 talentos nacionales y extranjeros, entre actores, cantantes e influencers.

Es mánager de Yilda Banchón, Jandino, Giovanna Andrade, Emma Guerrero, Yesly Bustamante, Fernanda Gallardo, Ricardo Blanco, José Andrés Caballero, Mayra Jaime, Julissa, Valentina De Abreu, Juan José Jaramillo, Logan y Logan, Silvia Ponce, entre otros.

Divorciada, durante 12 años vivió en Guayaquil, ahora reside en Salinas.

Sus inicios en este mundo fueron en el modelaje...

Desde los 6 años fui modelo de comerciales, desfiles y de Colombiamoda. Mi mamá (Doris) me metió en ese oficio y yo quería robar cámara como fuera (risas). Viví del modelaje, antes de venir a Ecuador, estuve en Panamá. Estoy muy agradecida con mi etapa de modelo, hasta los 24 o 25 años la ejercí. Me llevó a otros oficios.

Además estudié música, hice teatro en mi país hasta 2007. Ya no me considero actriz, ahora actúo en la vida real (risas). Hice un par de extras, participé en 'Yo amo a Paquita Gallego' con Cristina Umaña. Me di cuenta de que no quería estar delante de una pantalla, sino detrás de ella. Por ello soy productora, mi sueño era tener un canal de TV. Mi familia sigue viviendo en Colombia: mi hermana mayor Viviana -que tiene 20 gatos y 4 perros- y la menor, Luisa, además mi mami y padrastro Óscar. No conocí a mi padre biológico, supe que murió.

A los 22 años llegó a Ecuador. Vive en Salinas. Cortesía

¿Qué les exige a los talentos para representarlos?

Mi fuerte es Ecuador, aunque tengo representados en Colombia y México. Primero tiene que gustarme lo que hacen. Generalmente me llegan con una carrera media o muy formada. Estoy trabajando en un proyecto para hacer crecer a nuevos talentos. Necesitan ser responsables, no es un hobby, es un trabajo. Ni las marcas ni yo estamos jugando. Deben ser serios y comprometidos.

¿Qué les da usted a ellos?

Los guio en sus proyectos para potenciarlos. Muchos llegan con sus contratos, pero no saben qué hacer con estos, a veces no tienen claro si lo que les quieren pagar es poco o lo indicado. Trato de no tener perfiles muy parecidos para evitar conflictos. Soy mánager de la influencer Alebamaaa, la mexicana que insulta a todo el mundo. Es un personaje que creó, hay marcas que creen en ella. Aunque algunas son medias reacias con esos contenidos.

Generalmente los talentos nacionales creen que no necesitan un mánager, que todo lo pueden hacer solos.

Nadie crece solo, hay que crecer acompañado. Este es un trabajo en equipo, ni yo lo hago sola. El talento que piensa de esa manera está equivocado y no apoya a la industria. Los extranjeros no tienen un representante, sino varios. Cada quien puede manejar su carrera como mejor le parezca, pero yo les aseguro que los mánagers somos indispensables en la industria del entretenimiento. Mi labor es acompañar al talento en sus sueños. Yo me gano el 20 %, pero no me quedo con eso porque tengo un equipo con el que reparto ese porcentaje.

Nadie se imagina que Mayra Jaime, con lo polémica que es y que siempre está metida en líos, tenga una mánager.

Cada uno tiene su perfil. Mantengo una linda relación con Mayra, la dejo en libertad para que sea como es.

Seguramente tiene anécdotas con sus representados.

Recuerdo que yo no manejaba cantantes, Yilda llegó a mí en plena pandemia, el 4 de abril. No sabía qué hacer, conversamos y me dijo que lo que le mueve es la música, que había hecho algo, pero no de manera profesional. Le respondí que hiciéramos música. Hablé con el director de la marca de un champú porque requerían una niña con rizos. Hicimos un demo. Esa fue la patada de la suerte, así comenzó esta carrera musical que estaba detenida. Ya tengo otro cantante, Jandino con una trayectoria más larga. Ahora sé cómo es el negocio.

De todo da la mata, siempre hay divos y más en el negocio del entretenimiento.

He tenido divos que ya no están (risas), pero creo que son personas con las que no nos hemos entendido muy bien, entonces es mejor cortar por lo sano para no complicarse. Una de ellas fue Joselyn Gallardo, quien apenas se la colocó en la serie 'Sin senos sí hay paraíso' se marchó. No sé si por diva, sino porque piensan que al irse con una mánager más reconocida serán la cabeza de león, pero terminan siendo la cola del ratón.

No faltarán los cruces entre mánagers...

Tras grabar 'La ley del corazón 2', a Giovanna Andrade se la quiso llevar la colombiana Maricela Marulanda, quien es muy reconocida y tiene un grupo muy grande de actores. La relación con un mánager es como en un matrimonio.

Pero como en un matrimonio también les ponen los cachos.

Claro, es parte del oficio. Lo mejor es comunicarse, no callar.

¿Cómo manejó el escándalo que se generó cuando se filtró el video de contenido sexual de Emma Guerrero y José Ramón Barreto?

Yo ya era su mánager en ese entonces. Lo manejamos con tino y mucho amor, trabajamos con una psicóloga para que Emma no se sienta tan afectada y además con abogados. Se habló con los medios que correspondían y se calló con el resto para que no se hiciera un mayor escándalo.

Nosotros planificamos la campaña 'No más' para hacer conciencia. Fue un momento muy duro, la pasó muy mal, no solo la afectó en lo emocional, también económicamente. Todo se cayó en un día. Le tomó un tiempo desligarse de aquello. Prefiero que ya no se hable del tema, no es algo que la identifica, tiene más que decir. Aprendió que hay cosas que no se deben hacer.

¿Qué no debe hacer un talento en las redes sociales?

Yo les recomiendo que no regalen sus redes sociales a marcas que hacen millones de dólares en ventas. Hay talentos que ponen todo lo que les dan, galletas, jabones, hamburguesas... Todo lo promocionan. Es mejor que se dediquen a crear buen contenido, a crecer para que, cuando estén grandes, cobren bien. Cuando todo se planifica, las cosas funcionan.

¿Cómo alterna lo familiar con esta vida tan agitada en la que lidia con famosillos?

Estoy divorciada desde 2018, antes de la pandemia. No tuve niños, siempre quise ser mamá, pero la vida no me los dio. Mi trabajo es rentable, pero mucho tiempo no lo fue, mientras me tocó abrir camino. Como soy productora, organicé bodas. Paso mucho tiempo con mi perro Nikolas, es tremendo.

Prefirió la playa y no la ciudad para vivir.

Es más rico, practico deporte, me relajo. Casi no regreso por lo peligroso que está Guayaquil. Pero a Salinas me fui por la playa. En otra vida he sido una sirena, el mar me conecta de una manera impresionante. Busco donde esté el mar. Ya conocía Salinas.

Tiene un estilo muy informal.

Tengo un estilo hippie chic. Soy veraniega. Estaría feliz en bikini, no estoy pensando mucho en lo que me voy a poner.