"Se me durmió el diablo, se me durmió el diablo”, dice repetidas veces la política guayaquileña Cristina Reyes, porque robaron en su casa en la capital de la República en la que vive con su esposo, Patrick Mittaz.

La también abogada, que denunció el hecho en redes sociales, declaró a EXPRESIONES que el robo ocurrió el 21 de junio en una celebración organizada en su residencia. “Estuvieron amigos de confianza y grupos de música vallenata. Lastimosamente hay sitios en los que no hay cámaras. Los tipos (ladrones) tuvieron el tiempo para mirar. En el estudio había dos computadoras y dos tabletas, aprovecharon que estábamos en el patio. Entraron hasta mi cuarto y se sustrajeron objetos de valor.

Lo que más me duele es la computadora del 2012, en la que tenía mis archivos de mi producción de poesía...”.

Cristina estuvo en Colombia y a su regreso “me di cuenta de que me habían robado y que estuvieron hasta en mi dormitorio. El tipo ya se sintió aludido y me escribió. Llegó a insinuar que pudo haber sido uno de mis invitados. La policía investiga. La lección aprendida tras esta amarga experiencia es no meter desconocidos en la casa, incluso en los lugares en los que se quiere privacidad hay que tener cámaras.

Ese grupo opera en Quito. Ojalá con esta denuncia se frenen. No tengo esperanzas de que me devuelvan mis cosas. El diablo se me durmió al no tener una persona de seguridad dentro de la residencia. No hay que descuidarse ni un segundo”.