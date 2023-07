Sandra Alvarado (23) nació, creció y vive en Santo Domingo. Acaba de graduarse de abogada y es la Miss World Ecuador 2024. Todavía no se conoce la fecha del concurso internacional.

Su primera experiencia en los certámenes de belleza se dio cuando participó en el reinado de Santo Domingo en 2018, aunque nunca fueron su prioridad. Siempre le interesó estudiar, primero música y luego leyes.

Toca varios instrumentos: el piano y el violonchelo. Proviene de una familia de artistas, su padre, Luis Alvarado, también canta y es abogado. Formó parte de la Orquesta Sinfónica de su tierra. Mide 1,70 metros de estatura. Sus medidas son 88-60-90.

¿Qué o quién la motivó a ser parte de los reinados?

Mi familia siempre me impulsó a que participe en certámenes de belleza, porque considera que abren muchas puertas y, además, quería representar a Santo Domingo. Hace unos días rendí mis exámenes y ya soy abogada. Lo digo con mucho orgullo.

¿Su padre ejerció alguna influencia?

En lo musical, porque además de cantar, él toca instrumentos, como la guitarra y el piano. Inspiró a mi hermano (Ricardo) y a mí. Me gradúe con el título de bachiller en arte, no solo es un hobby, también es una profesión. Adoro el pasillo.

No es común que los jóvenes se inclinen por nuestra música, prefieren lo urbano...

Muchos creen que a los jóvenes no nos gusta la música ecuatoriana, están equivocados. En la prueba de talentos del Concurso Nacional de la Belleza interpreté Ángel de luz. Es una canción que le encantaba a mi abuelita, Alba Alvarado. Ya no está con nosotros, pero fue maravilloso sentirme inspirada por ella. Creo que por eso logré el primer lugar. Con mi abuelita aprendí muchos temas. Crecí en una familia en la que no se escuchaba ni antes ni ahora el género urbano, provengo de una familia en la que se escucha el pasillo, el pasacalle y el bolero. Es lo que predomina hasta ahora.

Nació, creció y vive en Santo Domingo. Cortesía

Si siente tanto amor por la música, ¿ha considerado seguir los pasos de artistas como Pamela Cortés?

Ahora que terminé mi carrera de abogada quiero dedicarle más tiempo a la música. En mis redes sociales tengo un cover del tema 'Dicen', que interpreta Pamela, ella lo vio y comentó. Empezaré a tomar de nuevo clases de canto para la prueba de talento en el certamen internacional. Además que funcione como una herramienta para mí.

Si la invitaran a presentarse en un escenario en el extranjero, ¿qué tema cantaría?

'Dicen', el tema que canta Pamela Cortés, porque la admiro y la considero una digna representante de la mujer ecuatoriana. Nos ha dado muchas alegrías.

¿Con quién se identifica más, con Dayanara, Mar Rendón o Andreína Bravo?

Las tres son increíbles artistas. Pero me inclino más por Mar Rendón, ella ha logrado los objetivos propuestos dentro y fuera del país. Ha trabajado duro, cada vez que la veo me lleno de orgullo y la considero un ejemplo a seguir. Es una chica muy talentosa.

Si la música es tan importante en su vida, ¿ha considerado grabar un disco?

Por supuesto, un sueño hecho realidad. Si pudiera escoger a un extranjero para una colaboración, el elegido sería Andrés Cepeda, lo considero un artista completo, con un gran repertorio de diversos géneros.

Una canción que la identifique...

'Porque me quedó muda', de Floricienta. No es por la letra, sino porque cuando la escucho recuerdo que fue una de las primeras canciones que interpreté con mi papá. Tenía 4 años. A partir de esa presentación empezó mi gusto por la música, perdí el miedo.

¿Estaría dispuesta a mudarse a Guayaquil?

Si es necesario lo haré, soy de las personas que se adaptan fácilmente a cualquier circunstancia. Si para cumplir mis metas debo hacerlo, no lo dudaría, porque así es la vida. En un certamen conocemos a muchas mujeres con diferentes personalidades, costumbres, culturas... y para disfrutarlo hay que adaptarse.

¿El amor ha tocado las puertas de su corazón?

Estoy enamorada, es un abogado y se llama Wellington Bustos, tenemos aproximadamente cuatro años de relación. Más allá de mi pareja es mi amigo y no me pone barreras, ni yo a él, tenemos claro el concepto de una relación saludable. Nos apoyamos. En cuatro años nos hemos conocido, nos hemos adaptado, somos un equipo. De momento no hay planes de algo más formal, porque estoy concentrada en mis proyectos y en el concurso. Ya veremos qué ocurre más adelante.

¿Qué ropa se encontraría al abrir su clóset?

Mi ropa es muy formal, prefiero los sacos, vestidos hasta las rodillas, no me agradan los escotes, tampoco los estampados. Mis colores favoritos son el blanco, el rosa y los tonos bajos. Me siento cómoda con mi forma de vestir. Cuando era niña, a mi mamá le gustaba ponerme vestidos o faldas, optaba por pantalones y camisas largas.

Menciona mucho a su padre como su gran influencia musical, pero también comparten la misma profesión.

Así es. Mi padre y mi mamá (Miriam) son mis grandes inspiraciones y todo lo que soy se los debo a ellos. Crecí escuchando hablar a mi papá sobre la importancia de la justicia y de los derechos humanos. Justamente por esa razón estudié leyes y quiero hacer un posgrado.

Se dice que en este país la justicia no existe

Son puntos de vista. Creo que las nuevas generaciones debemos ser responsables de aportar con nuestro granito de arena para mejorar desde nuestra profesión y actuaciones el desarrollo de esa justicia. Es un reto.

Para los certámenes, usted empezó desde cero, a diferencia de otras aspirantes que tienen una preparación previa con el modelaje.

Nunca estudié modelaje, por eso empecé en los concursos desde cero. En poco tiempo debí aprenderlo todo, fue un proceso complicado y de mucha disciplina. Todo es posible cuando se lo hace con motivación y eso se vio reflejado en el título que logré. Para el concurso nacional me preparó Jefferson Bastidas, de ahora en adelante mi preparación está a cargo de la organización CNB Ecuador. Tengo un año y medio para ello. Iré a la edición del 2024.

En el reciente Miss Ecuador participó por primera vez una mujer que ya es madre. ¿Qué opina al respecto?

Darle la oportunidad a mujeres que tienen sueños como cualquier persona es ejecutar la diversidad de la que ahora hablamos. Admiro a esas mujeres que se atreven a salir adelante y a romper barreras.

Si un amigo o amiga le confesara que siente atracción por una persona de su mismo sexo, ¿cuál sería su respuesta?

Respeto. Tengo muchos amigos que son gais, los aprecio y les brindo mi apoyo, creo que los seres humanos tenemos derecho a ser felices.

¿Si alguna conocida le pidiera dinero para interrumpir su embarazo, se lo daría?

Es una situación muy personal, la ayudaría a tener una visión más clara, porque interrumpir un embarazo involucra muchos aspectos, lo emocional, mental y espiritual. Es una vida la que está en juego.