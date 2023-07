No se lo veía en TV, pero el comunicador Steeven Macías se mantenía vigente con 'El Noticiero digital' que salía en sus redes sociales. Su trabajo televisivo más reciente fue en Canal Uno, ahora volvió como el director de la franja informativa de las mañanas en Telerama, junto a Xavier Segarra y Cinthya Naveda (Guayaquil) y Fernando Correa (desde la capital de la República). Laboró, además, en Ecuavisa, Gamavisión, RTS y fue concejal en Milagro.

“Nunca dejé la pantalla, solo pasé de la televisiva a la digital. En octubre se cumplirán cinco años de mi salida de Canal Uno, también estuve en 'Café con JJ' (con Jimmy Jairala). No he sentido el cambio porque siempre estuve trabajando”, dice el periodista, quien se inició en 1989, y añade que “la realidad que se vive en la ciudad y en el país es la misma, pero ahora los delincuentes son más avezados que antes. No les importa nada, ni la cámara de seguridad, ni que les vean sus rostros porque tienen un aliado que es la justicia”.

Steeven no lo pensó dos veces cuando le hicieron la oferta de regresar a la TV. “Lo que me da pena es que debo cambiar el horario de 'El Noticiero digital', antes era en las mañanas, pero a esa hora estoy en el canal. El público me escribe para preguntarme el nuevo horario. Tengo un público cautivo para el que trabajé cuatro años. Muchos se han pasado al canal digital de Telerama, se los agradezco, nosotros estamos en las dos pantallas. Siempre diré: ‘Agárrense fuerte que ya regresé’.

Lastimosamente, los canales de señal abierta no evolucionan. Mi objetivo no es competir con ellos, sino con los medios digitales que están en la primera línea de la información. La franja de la mañana me la sé de memoria, si no se sabe manejar los tiempos de las audiencias, se caen. Hay que saber qué es lo que a esa hora quiere el televidente. El periodismo de la nueva generación es muy liviano, no se mete donde las papas queman, he estado amenazado de muerte diez mil veces, he tenido que andar con seguridad personal, pero eso no me ha impedido hacer mi trabajo. No hay investigación”.

Durante una etapa probó la vida política como concejal en Milagro. “No se han dado nuevas propuestas ahora que se aproximan las elecciones, en gran parte será porque conocen que he vuelto a la pantalla, pero considero que fue una experiencia agradable por el cariño de la gente. Me dicen que Milagro es mi bastión, me premiaron con su confianza y aquello se agradece. Nunca he sido un pillo o corrupto, siempre he sido un periodista al servicio de la gente”.

Personal

Desde hace 26 años, Steeven Macías está casado con Mariela Rosignoli. “Ella es mi pareja de vida”, dice. Tiene dos hijos Valeria (25) y Steeven (22). La mujer es ingeniera comercial y el varón estudia Relaciones Internacionales. “Hubo una etapa en la que a mi hija le interesó el periodismo, pero luego se le pasó. A mi esposa siempre le han interesado los números, Valeria se inclinó por ese lado. Cuando yo hice el dramatizado Crimen sin castigo con las historias de los más buscados en Canal Uno, recibí muchas amenazas. Ellos vieron eso, no les interesó ese tipo de vida, ahora con la situación que se vive, es más complicado”.