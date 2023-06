Para los amigos y allegados de Miguel Cedeño, el 28 de junio fue un día en que las emociones estuvieron a flor de piel por recordarse un año del fallecimiento del reportero y presentador del espacio 'De boca en boca' que se emitió en TC.

El nuevo presentador Esteban Dreer. Miguel Canales // EXPRESO

El productor Marlon Acosta, quien es considerado su mejor amigo, escribió un emotivo mensaje en las redes sociales. “Dicen que uno no escoge a los amigos, si no que esas personas llegan a tu vida sin uno buscarlo y eso pasó con nosotros hermano de mi alma. Te conocí hace 18 años sin imaginar todo lo que íbamos a vivir, me dejaste y con tu partida quedan inconclusas tantas cosas que nos faltaban por vivir, pero me quedo con la satisfacción de que disfrutamos al máximo.

Ya no tendré a quien retar, a quien aconsejar, a quien contarle mis alegrías y mis penas, con quien viajar, con quien salir a comer, me harás mucha falta hermano, pero ten la seguridad que jamás me olvidaré de ti, serás mi mejor amigo en esta vida y la otra”.

Esteban Dreer con Belén Cedeño, Silvana Torres y Michela Pincay. Miguel Canales // EXPRESO

También fue un día especial para TC porque 'De casa en casa' lanzaba segmentos y al nuevo presentador de la revista, Esteban Dreer, exfutbolista argentino, nacionalizado ecuatoriano. Durante la emisión se recordó a Miguel con un reportaje realizado por Silvana Torres y hubo testimonios de Mariela Viteri, su hermana María Belén Cedeño y Jennifer Pazmiño. Junto a ellas el resto del equipo, Jasú Montero, Jorge Heredia, Michela Pincay, Wendy Rosillo,Daniel Merlo y Mariaca.

Elenco de la revista. Miguel Canales // EXPRESO

Mariela, María Belén y Jennifer destacaron la peculiar personalidad de Miguel. Aquello emocionó a todos, especialmente a María Belén, quien lloró sin importarle las cámaras. Cuando mencionaron lo valioso que fue Marlon en la vida del fallecido presentador (quien era como un padre), el productor no pudo contener las lágrimas. Sin duda muchos sentimientos encontrados.