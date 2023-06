Mauricio Altamirano, excomunicador del programa 'De boca en boca', salió airoso del proceso legal que el presentador y reportero de 'Los Hackers de la farándula', Dieter Hoffmann le inició tras responsabilizarlo de agresión física y daño material durante un altercado que se dio entre ellos, el pasado 15 de febrero en los exteriores del Complejo Judicial del Albán Borja.

El jueves 29 de junio en el mencionado lugar se desarrolló la última audiencia en la que se determinó que El Cuy es inocente de lo que se lo acusaba. "Se ratificó mi inocencia. Estoy asqueado de este proceso. Me da coraje de ver cómo se malgastan los recursos del estado. Las pruebas que ellos presentaron no fueron contundentes. No le pagaré plata ni el celular.

El lunes 26 de junio llevé a Cinthya Naveda, Roberto Mata y a Silvana Torres, quien fue la que dijo que yo nunca lo había golpeado, que Dieter corrió y se cayó. Además añadió que se levantó, me abrió la puerta del carro en tres ocasiones, yo desde el interior le pedí que no me grabe, que no lo autorizaba".

Mauricio Altamirano exigirá su derecho a la réplica a Ecuavisa "porque durante una semana dijeron que yo era un agresor. Iniciaré acciones legales contra Dieter y contra todos los implicados en este caso. La justicia determinó que soy inocente. Si tengo que encadenarme en los exteriores del canal, lo haré. Lo que más me duele es que por este asunto no pude venir al sepelio de mi abuelita (Marina)".