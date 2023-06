Las broncas entre Mauricio Altamirano y Dieter Hoffmann no son nuevas. Siempre se han caído mal y ahora se agudizaron con el proceso legal que le sigue el presentador de 'Los Hackers' a 'El Cuy' por una supuesta agresión física y daño material (tras una cobertura que hizo Dieter en una Unidad Judicial por el caso El Cuy-Miguel Melfi).

Ya hubo una audiencia en el Complejo Judicial Albán Borja y habrá otra el jueves 29 en el mismo lugar.

Mauricio llevó como testigos a Silvana Torres, Cinthya Naveda y Roberto Mata. “Solo entró Silvana, no estoy dispuesto a ninguna mediación, no me interesa, tampoco quiero plata. Durante una semana en el programa Los Hackers me acusaron de agresor, cuando pedí que me dieran el derecho a la réplica no lo hicieron. El abogado de Dieter quiere conciliar, demostraré mi inocencia. Fue una mentira que ellos comenzaron. Demandaré a Dieter por mentiroso y por burlarse de la justicia. Me han hecho una gran persecución, el perito dejó claro que Dieter se cayó, no fue agredido”.

Dieter exige 10.000 dólares y las respectivas disculpas públicas. “Me rompió mi celular al lanzarlo al suelo, era mi herramienta de trabajo, me ha humillado. Nosotros hemos estado dispuestos a mediar, pero la otra parte está cerrada. Debió presentar pruebas de migración, es decir de que estuvo fuera del país”.

Nelly Parrales es la jueza que tiene a cargo este caso.