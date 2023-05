Mauricio Altamirano sigue en Miami y para aprovechar el tiempo se fue a una playa nudista en la que al principio sintió un poco de vergüenza de mostrarse en cueros, luego ya la perdió.

Un año del fallecimiento de Tania Tinoco Leer más

Raro que se sienta apenado porque él siempre hace locuras, aunque sea para llamar la atención o porque se le ‘pelan los cables’. Allá lo acompañó el cantante Adonis, quien al inicio no estaba muy convencido, pero luego cedió.

No es la primera vez que Mauricio va, dice que se escapa a esa playa porque le encanta el ambiente y porque es hermosa. No es obligación desnudarse y añade que se ven cuerpos de todo tipo y edades, ancianos, jóvenes... “Nadie nos juzga, hay ecuatorianos, me reconocieron”, expresa El Cuy, quien durante su permanencia en el lugar conoció a una pareja gais de mexicanos y a la madre de ellos.

“Soy el animador con más éxitos televisivos”

Los allegados del actor Álex Vizuete expresaron que la carrera de Carlos José Matamoros ya no brilla y que está caduco. El presentador dice que es el animador con más éxitos televisivos en los últimos 20 años.

“No han salido programas que igualen a 'Combate' y 'BLN', no estoy vago, trabajo en la radio y lo he hecho en Milagro, es real que no estoy en televisión nacional. Mi amplia carrera la pueden ver en Internet. No me ofende lo que digan, no digo nada que sea mentira. Las personas que lo defienden seguramente se molestan porque comenté que con el cuento del humor negro él se burla de todo el mundo”.