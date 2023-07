El productor Marlon Acosta tuvo un quebranto en su salud

El productor Marlon Acosta, de TC, sufrió un quebranto en su salud, el miércoles 5 de julio. Ese día le dio un fuerte dolor en el pecho que se extendía a la espalda y también se ahogaba. Por ello fue internado en una clínica de la ciudad.

Virginia Limongi: No la endiosen, solo hizo su trabajo Leer más

De inmediato fue valorado por los médicos, los cuales les hicieron los respectivos exámenes. Se mantiene en reposo. Sus familiares y amigos, entre ellos, el grupo del desaparecido programa 'De boca en boca' han estado pendientes y lo visitaron.

En el último año, ha vivido momentos de tensión con la enfermedad y muerte de su hermano del alma, Miguel Cedeño, y el cierre del espacio de farándula. Todos esperamos que se recupere pronto para que retome sus actividades cotidianas. Las amistades le recomiendan que se tome un descanso y que haga ejercicio. Debe olvidarse de las farras.

Delary Stoffers, Miss Ecuador. Cortesía

¿Se parecen?

La noche del sábado 1 de julio, Delary Stoffers fue electa Miss Ecuador. Una guapa modelo guayaquileña y estudiante de Administración de Empresas. Cuando la vimos su rostro nos recordó a alguien.

Ángela Arcila: "He tenido divos, pero ya no están" Leer más

Aunque no son idénticas, la reina de belleza tiene un aire a la actriz estadounidense Jessica Alba, a quien se la ha visto en cintas como 'Honey', 'Sin City', 'Los 4 Fantásticos', 'Into the Blue', 'Los 4 Fantásticos' y 'Silver Surfer' y 'Novio por una Noche'. También es considerada un símbolo sexual.

Delary más que una reina de belleza es una modelo, pero aquello ahora deberá cambiar. Ustedes dirán si se parecen o no.