Carlos José Matamoros: "Para La Gringa es más importante su estilo de vida que su matrimonio"

Carlos José Matamoros (45), de 'El sorteo ganador Milagro', y Christina Harzer contrajeron matrimonio en 2016. En esa ocasión uno de los motivos por los que la relación no funcionó fue por la distancia. Ella nació en Estados Unidos, donde además vive y trabaja. La pareja protagonizó una polémica separación. Tanto ellos como la prensa rosa creyeron que estaban divorciados, pero aquello no se dio porque el documento no se lo registró en su debido momento.

Carlos José Matamoros: "No sirve Tábata Gálvez como comentarista" Leer más

A inicios de este año limaron asperezas y volvieron a darse una nueva oportunidad. Como siempre, La Gringa vino y se marchó. El distanciamiento otra vez jugó una mala pasada. Pero, además, apareció en escena la cantante Alejandra Gavilanes, compañera de trabajo del presentador, con la que ahora anda de arriba para abajo y con la que se lo ha vinculado sentimentalmente luego de que circulara un video en el que se lo ve agarrándole la cintura durante la emisión del espacio que se emite por canal 3, en Milagro. El avispero está alborotado.

En unas recientes declaraciones a EXPRESIONES, La Gringa manifestó que ella creía que usted había madurado. Es decir, le dijo inmaduro...

Puede decir eso, respeto su opinión. Pero cuando se tiene una pareja, no se va y viene constantemente. Es lo que ella hace. Pensé que podía funcionar, no ha sido así.

La Gringa: "Carlos José no me ha dicho que se quiere divorciar" Leer más

Ella siempre lo ha hecho, no solo porque nació en Estados Unidos sino porque también trabaja allá. Usted lo sabía. ¿Cuál es la novedad?

Lo sé. Pero confiaba que iba a ser diferente. Han ocurrido situaciones que lastimaron un poco la relación. Dos veces ha fallado, creo que el destino está diciéndonos algo. Desde que se fue todo está tenso.

Dicen los expertos matrimoniales que para que una relación funcione tienen que ceder ambas partes.

Se me rompe la cabeza cuando pienso en esta situación. Estoy perdido. Yo tengo un carácter difícil y traté de ser tolerante, lo hice más que nada para que Christina esté feliz y mejor. Inicié la relación con expectativas altas, es una locura esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, lo digo por la distancia. Caímos en la misma vaina de estar separados.

¿Quería que ella viva en Ecuador?

La Gringa quería que yo viva en Estados Unidos. Pensé que esa podía ser una opción, yo ya viví allá. Aprendí inglés. Ese país es bonito para disfrutar, pero no para vivir. Se enfocan mucho en hacer dinero, se sacrifica a la familia, no estoy de acuerdo en aquello. Casi no se ve a la pareja ni a los hijos.

Sofía Caiche: Reposo de 21 días de actividades forzadas Leer más

Sin embargo, su hija Gabriela reside allá…

Tiene otra manera de pensar y está acostumbrada a esa vida. Reside en Kansas. Desde niño he viajado a esa tierra y a Puerto Rico, conozco porque mucha de mi familia está radicada en Estados Unidos.

A veces usted es muy radical y cuando se le mete algo en la cabeza no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión.

Soy así porque mi carácter es fuerte. Para mí es blanco o negro, sí o no, estás o no. Ahorita no sé nada de ella, no sé si vendrá en septiembre.

¿Considera que el divorcio es la mejor solución en este caso?

Probablemente. Cada quien tiene un camino trazado y por más que intentemos desviarnos, la vida se encarga de volvernos a poner en este.

Las parejas actuales a los primeros problemas ya quieren tirar la toalla.

No estoy acostumbrado a mantener relaciones a distancia. Lo volví a intentar porque creí que era lo que debía hacer.

Muchos opinan que era la crónica de una muerte anunciada…

Puede ser… La Gringa tiene una manera de vivir y me demostró que no la ha cambiado ni la cambiará. La mía es diferente. Eso de irse y volver luego no ayuda en nada. Si tiene esa manera de hacer las cosas, quién soy yo para modificarlo. Cuando una persona desea mantener una relación y en algunos momentos necesita hacer ciertos ajustes, lo hará por sí sola. Nadie se lo tiene que decir o pedir, lo hará porque le nace de corazón. El amor no trata de cambiar a las personas. Para ella es más importante su estilo de vida que mantener un matrimonio. Si es así, la entiendo, no me resiento. Está en su derecho de vivir como ella quiera y sea feliz, si no lo es viviendo de una manera más familiar, no puedo hacer nada.

¿Qué espera de una mujer?

Durante años he cometido un error, mantener relaciones con gente que está inmersa en el medio, me refiero a la TV. No se puede llevar una vida normal porque siempre surgirán celos, gente que se acerca por diferentes motivos, grabaciones sin horario, de todo un poco.

Muchas mujeres dirán o pensarán lo mismo.

Lo sé, no estoy tratando de echarle la culpa a La Gringa. Son las circunstancias, simplemente hay que aceptar cuando algo no funciona.

¿Todavía la ama?

Más allá de los sentimientos hay que analizar con cabeza fría si algo funciona o no. Ambos tenemos diferentes maneras de pensar, no hemos podido ponernos de acuerdo. Es lo que siento. En estos casos, el amor pasa a segundo plano, pero si esa persona no comprende o no es compatible no se puede hacer nada.

Pero el amor es la base de todo y el sentimiento que hace que superemos muchas pruebas.

Así es, pero no me siento cómodo con alguien que se va a cada rato.

La actriz Tábata Gálvez asegura que más de 17 millones de personas la ven y que solo usted está en contra de su trabajo como comentarista de farándula.

Es decir, que la ven todos. Si así fuera estuviera en TV abierta, tiene un público reducido, eso no está mal porque se trabaja para el público sea grande o pequeño. En este caso es su desempeño lo que se cuestiona. En el espacio de ella ('Agárrate'), insultan a todo el mundo: a Alejandra Jaramillo, a La Gringa, a mí... Utilizan comentarios despectivos y ofenden. No soy graduado en periodismo, pero me enseñaron que se debe respetar, dar una opinión sin atacar ni insultar.

Usted dijo que considera que ella habla porquerías.

Son porquerías. Qué clase de comentarista de farándula le dice a otra mujer bruta y cachuda. Esos son agravios. No está bien.

Juró por sus nietos que no volverá a mencionarlo.

¡Gracias a Dios!

Además Tábata lo ha desechado de su vida...

Nunca he formado parte de su vida. Creo que es una buena actriz, respeto su trayectoria, pero como comentarista de farándula no sirve. No deberían estar en un medio personas así. Recuerdo haberla ayudado en situaciones difíciles que no mencionaré.

Su compañera Alejandra Gavilanes es la manzana de la discordia. Ahora usted anda de arriba para abajo con ella.

La conocí cuando estaba en 'BLN', de Canal Uno, hace aproximadamente cinco años, el grupo Alta tensión tocó en mi cumpleaños, ella estaba ahí. Entonces no éramos amigos.

La Gringa dice que usted no ha protegido la relación y que crea malos entendidos...

No pasa nada, es solo una compañera de trabajo.

Ella no tiene vela en este entierro. ¿Por qué se mete a opinar en algo que no le corresponde?

Tiene razón, pero ella es súper ingenua en ese sentido. Silvana Torres, del programa 'De boca en boca', la envuelve con sus comentarios. No es mala persona, es tranquila. Trabajó con Jasú Montero.

Si sabe que usted es un hombre casado, debería mantener distancia…

Nunca estamos realmente solos, siempre con el equipo. Creo que este asunto lo ha manoseado la prensa y la gente. Todos creen que tienen derecho a opinar.

Tampoco eso es nuevo, siempre da ‘papaya’...

No doy ‘papaya’ lo que ocurre es que siempre he vivido como si no fuese público. Me siento normal y no considero que deba esconderme.

La Gringa la llamó oportunista…

Puede pensar así porque no la conoce, no defiendo a nadie, pero Alejandra solo hace su trabajo, tiene sus metas. No considero que se está manejando mal.

Sabe que estar junto a usted es meterse en el ojo del huracán y que aquello le dará notoriedad…

Es cantante y quiere tener cierto reconocimiento. No siento que busque fama, es medianamente conocida. Claro que tener un poco de exposición la ayudará en sus contratos artísticos. Su familia estuvo en el estreno del programa. Es una chica sencilla, no maliciosa, creo que es demasiado ingenua y aquello le ha jugado en contra.