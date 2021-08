La Gringa: "Carlos José no me ha dicho que se quiere divorciar"

Carlos José Matamoros y la Gringa tomaron la decisión de intentarlo nuevamente luego de aproximadamente cuatro años de separación. Algo que muchos consideraron un error. Ahora no pasan por un buen momento, y una de las razones es la distancia. Ella se encuentra en Estados Unidos y él en Ecuador.

Además, la compañera del presentador, Alejandra Gavilánez, de El sorteo ganador de Milagro, se ha convertido en la manzana de la discordia. Esto se dio luego de que los vincularon sentimentalmente por un video en el cual se ve que Carlos José le agarra la cintura durante la emisión del espacio concurso.

Ambos aseguran que no existe nada entre ellos, pero la prensa rosa ha comenzado a ponerlo en duda, sobre todo porque Alejandra, que también es cantante, se ha metido a opinar en un asunto que no le corresponde y a decir que había bloqueado a la Gringa en las redes sociales. Todo indica que lo que le interesa es figurar. Creerá que con un escándalo, su carrera se impulsará.

Él está enojado con su todavía esposa porque se encuentra en su tierra, Estados Unidos, donde trabaja. Algo que no es nuevo. “Ya me cansé de esperar, no tengo paciencia, estoy cabezón, quiero tener a mi lado a mi mujer. Si no se rompe esa estupidez de que ‘voy y vuelvo’, nada funcionará. Si tienes marido, tienes que estar con tu marido. Estoy pensando qué hacer, quiero una vida normal. Además, lastimosamente Alejandra le dio ‘papaya’ a los medios al meterse a hablar y le han visto la cara”, dijo.

En la reciente conversación que mantuvimos con Cristina, expresó que volvería al país en septiembre. “Cuando regresé con Carlos José no estaba pensando con claridad. Soy bruta en el amor. No hemos hablado en estos días, pero nunca me ha dicho que se quiere divorciar. Mis planes de retornar a Ecuador siguen intactos. En vez de proteger la relación, busca dar malos entendidos. Pensé que iba a madurar”.