Carlos José y La Gringa se dan una nueva oportunidad en el amor

El presentador Carlos José Matamoros y su todavía esposa, Christina Harzer, se dieron una segunda oportunidad, a pesar de que ella, en una reciente entrevista con EXPRESIONES, manifestó que aunque todavía sentía amor por él, consideraba que entre ellos no había futuro. Esas palabras se las llevó el viento.

Nadie se imaginaba ese regreso, porque durante el tiempo que estuvieron separados, no se podían ver ni en pintura. Se reencontraron y se encendió la llama del amor otra vez.

“Este post puede molestar a muchos y alegrar a otros. Hay algo muy cierto y es que los que tienen que ser felices con esta decisión somos mi esposa y yo, muchos tal vez no comprendan cómo después de 4 años podemos volver a estar juntos y aunque en muchos casos el tiempo enfría, en estos cuatro años aprendí a apreciarte como mi compañera

Y en lugar de sentir tu ausencia aprendí a valorar tu presencia, si Dios nos dio la oportunidad de juntarnos una vez más, prometo hacerte feliz, tarea que fallé hace 4 años”, expresó Carlos José.

Parte de lo que ella respondió es lo siguiente: “Gracias por ser mi espejo en el amor, por aceptar tus errores y enseñarme los míos. Gracias por ser mi lección más grande en la madurez y la paciencia”.

Algunos famosos locales se manifestaron. “Amigo, el que no vive el día a día y no sigue su corazón la mayor parte del tiempo no es feliz, así que disfruta”, comentó su excompañera Karin Barreiro.

Mientras que Aura Arce sostuvo: “Me encanta, disfruten su nueva luna de miel”; y el compadre de Carlos José, el estilista José Onías dijo: “Me alegra verlo feliz”. Sofía Caiche añadió: “En las peleas entre marido y mujer nadie se debe meter, si decidieron darse otra oportunidad, el asunto es solo de ustedes. A mejorar como personas para no cometer los mismos errores”.