Eduardo Andrade no llegó a acuerdos económicos en 'Combate Guatemala'

El lunes 21 de junio iniciará la nueva temporada de 'Combate Guatemala'. El presentador Eduardo Andrade no estará en ese ciclo, ni tampoco Billy Saavedra, quien fue parte del equipo durante 7 años. El ecuatoriano no llegó a acuerdos económicos, en otras palabras no se dio una renegociación.

Al enterarse Saavedra que Eduardo se iba, decidió pedir aumento de sueldo. Aquello no le hizo gracia a los jefes y no le aceptaron su requerimiento. Ellos serán reemplazados por dos guatemaltecos (Renata y Pablo).

La próxima semana, Eduardo volverá a Ecuador. “Voy a dejar cosas que tengo, el sábado 26 retornaré a Guatemala. Ayudaré en la capacitación de los nuevos conductores, además mi jefe me regaló un viaje para recorrer ese país. Lo aprovecharé. Este fin de semana está previsto que recorra turísticamente Costa Rica”, cuenta.

Añade que el 2 de julio debe ir a Miami, Estados Unidos, para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además ese mes ha planificado un viaje con su familia a Europa.

“Me iré tranquilo de Guatemala. Llegué en enero y recuerdo haber dicho que mis planes eran estar aproximadamente seis o siete meses. No faltarán los que creerán que mi partida tiene relación con la polémica que se dio con el exparticipante, Jorge Cisneros, ‘El tigre’ (quien recibió una descarga eléctrica durante un juego y procedió legalmente en contra del canal y los presentadores). El juez desestimó esa causa. Todo quedó en nada”.

El presentador Carlos José Matamoros lo criticó y manifestó que a Eduardo le quedó el puesto grande. “Yo no me siento fracasado. Ser fracasado es cuando tienes que hablar de alguien a quien no le interesas para salir en TV. Me gané el cariño de la gente. No puedo quejarme porque tenía un buen sueldo, pero me di cuenta que estar acá no me permite generar lo que genero en Ecuador, son muchos extras y cachuelos, en eventos, reinados. Soy trabajador, no dependo de mi familia, no soy un parásito. Soy hiperactivo, quería hacer más”.

Según Eduardo, la experiencia en el país centroamericano “ha sido enriquecedora, una ganancia. En mis redes sociales me escribe gente de El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos... Mis jefes me valoran, en diez años de carrera he hecho más que otros. La calidad de años es lo que cuenta, no la cantidad”. A fines de julio ya se quedará en Guayaquil.