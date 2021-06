'Volvemos con todo', la farándula televisiva ahora en la web

Niurka Moncayo, exproductora de RTS, y el presentador Jorge Heredia, quien fue parte de 'Vamos con todo, decidieron unirse en el proyecto 'Volvemos' con todo, una mezcla de entretenimiento y farándula a través de H & N (Heredia y Niurka) digital.

Jonathan Estrada: "Dayanara no es mi mina de oro" Leer más

“Con Jorge conversamos de volver virtualmente, pero no se daba porque él estaba con otras ideas. Le insistí y me respondió que sí, pero quería ser socio y productor ejecutivo. Le dije que no había problema. A nosotros nos cuesta todo. Nos pusimos a trabajar”, dice la directora de esta nueva propuesta y añade que se decidió sumar al equipo de presentadores a Oswaldo Segura, Meche Pacheco (de 'Vamos con todo') y Connie Garcés (de 'Intrusos'), pues se consideró que durante su etapa en ese espacio hacía buenos comentarios".

Niurka Moncayo, directora. Cortesía

Además están en la producción y contenido Narcisa Pozo, Gustavo Pacheco y Carla Solórzano. En lo que se refiere a los reporteros, “le hemos dado oportunidad a gente nueva”. Niurka está conversando con Adriana Sánchez, la Bomba, quien ahora vive con su familia en Estados Unidos, para que salga desde allá vía Zoom. “No es seguro, estoy tratando de convencerla”. Ella también fue parte del elenco de 'Vamos con todo'.

El estreno está previsto para el lunes 28 de junio, a las 21:00. La frecuencia será diaria. “Al principio se pensó en los lunes, miércoles y viernes. Jorge me convenció de que sea diario. No queremos que sea un programa más de los que están en la web. Se armó una escenografía. Siempre creo que todo entra por los ojos. Confieso que en mi caso lo online es nuevo, no es TV, yo peleo con la tecnología”.

Úrsula Strenge, a sus 47 años, se tatúa por primera vez Leer más

El espacio, además de farándula y entretenimiento, incluirá invitados, viajes, notas internacionales... “No es la intención hablar de todo lo que sale o se comenta en las redes sociales. Queremos marcar una diferencia. Ofrecer un contenido bueno y nuevo”.