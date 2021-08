Carlos José Matamoros: "No la estoy morboseando"

Carlos José Matamoros está furioso porque en las redes sociales y páginas de farándula de la web lo están involucrando sentimentalmente con su compañera Alejandra Gavilánez, del programa 'El sorteo ganador Milagro', de canal 3 Milagro.

“Ella se viene para atrás en el video que circula, yo solo le toco la espalda para advertirle. Siempre que se trabaja con otra persona ocurren situaciones similares, sobre todo en un estudio pequeño y este lo es, no hay mucho espacio.

Además es una chica sin experiencia y solo la trato de ayudar. Son unas desgraciadas esas páginas. No le estoy faltando el respeto, no la estoy morboseando. Parece que alguien ha estado en el estudio en Milagro y me ha grabado. Muchos van a retirar premios. Es un acto de mala fe porque causan problemas.

Si quieren meterse conmigo que lo hagan, pero no con La Gringa. No sé si la chica tiene novio, no se dan cuenta de que le crean un lío a ella. Gracias a Dios con La Gringa no nos hemos peleado, pero está molesta. Tiene previsto volver en septiembre a Ecuador”, cuenta el presentador.

Él retomó su relación con Christina Harzer (La Gringa), luego de cuatro años. Ellos todavía siguen casados. Su pareja se encuentra en Estados Unidos.