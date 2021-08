Carlos José Matamoros: "No sirve Tábata Gálvez como comentarista"

Los problemas matrimoniales entre Carlos José Matamoros y La Gringa hicieron que la prensa rosa metiera la cuchara en esta relación. Una de ellas fue Tábata Gálvez, quien le dijo “bruta y cachuda” a la rubia que se encuentra en Estados Unidos. A él se lo ha vinculado sentimentalmente con Alejandra Gavilanes, su compañera del programa 'El sorteo ganador de Milagro'.

Desde entonces existe una relación para nada amable entre la actriz y Carlos José, quien estuvo invitado al espacio 'Ex Faranduleros' de El Pez Gordo y manifestó lo que quiso de Tábata, presentadora del programa online 'Agárrate'.

EXPRESIONES lo consultó al respecto y él comentó lo siguiente: “Ella atacó de una manera muy corriente a La Gringa, realmente se pasó. Yo tengo una apreciación de ella profesionalmente hablando. Como actriz es excelente, pertenece a la dinastía de los Gálvez, pero como comentarista de farándula yo no doy dos centavos por ella, no sirve. Si no le gusta, lo siento mucho, pero no sirve. Se dedica a hablar porquerías. Tengo la experiencia en TV para decir lo que es bueno o malo”.

El presentador con La Gringa. Archivo

Tábata no se quedó callada y soltó la lengua: “Me resbala, son 17’268.000 habitantes que aplauden mi trabajo, menos tú. Esta vez, y lo juro por la vida de mis nietos, es la última que te nombro en este programa y en mi vida. Te bloqueo de mis redes sociales y de mi teléfono, no formas parte de mi vida, te desecho, no me sirves”.

A este suplemento, ella dijo: “Empezó a hablar mal de mí, y yo como una dama me defendí. No pasa nada con él, de verdad”.

El presentador añadió: “Me imagino que está obviamente disgustada por lo que le dije. No me retracto, ni me retractaré. Ella dice que la ven 17 millones... No sé quién la ve. Está desvariando”.