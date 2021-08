El Cuy: Su vida corrió peligro en un incendio en Nueva York

Mauricio Altamirano viajó a Estados Unidos en busca de paz y descanso y para alejarse de la farándula. Según el presentador ya no es parte de 'Calientitos TV'. Su vida corrió peligro en un incendio que se produjo el domingo 22 de agosto en la casa de sus familiares en Nueva York, tras la boda de su prima Elizabeth Altamirano y Kléber Fajardo que se celebró la noche anterior. Luego del festejo se fue al concierto del cantante Américo con unos amigos, incluidos Ángel Francisco Chevasco.

Aproximadamente volvió a la residencia de sus parientes pasadas las 06:00 del domingo. “Me regañaron porque me desaparecí y estaban limpiando. Los ayudé, aunque me moría de sueño. Nadie se iba a imaginar que casi morimos asfixiados. Éramos 22 personas en la vivienda, al parecer el fuego se habría iniciado en la cocina. Doy gracias a Dios, porque estaba tan cansado que iba a encerrarme en el baño de la cocina a dormir, tendiendo toallas en el suelo.

Justo cuando me dirigía a ese lugar, mi primo (Vinicio) me dijo que vaya al sofá cama de la sala, que lo había arreglado para que pueda descansar, calculo que fue como a las 07:00 o 07:45 del domingo cuando sentí que alguien me sacudió, no sé si fue un ángel o Dios, mi tía dice que solo me llamó pero no se acercó porque todo estaba oscuro, sino fuese por ese sacudón milagroso no me levantaba.

Junto a la pareja de esposos. Cortesía

Escuchaba gritos por todos lados. Intenté salir y llamé al 911 hablando en mi inglés mocho. Luego traté de subir a los pisos superiores y era imposible por el calor y la densa humareda. Jeremy, el hijo de mi hermanastra, trepó por las ventanas para llegar al ático, porque logró divisar a su mamá, su hermanita de 2 años, su tío, la esposa e hija de este y a mi papá que estaban atrapados.

Durante el incendio tratando de rescatar a sus familiares. Cortesía

Un vecino nos pasó una pata de cabra y con eso logré abrir la ventana de metal, pero en mi desesperación me cayó en la cabeza y literal se me borró el cassette por algunos segundos, porque me cuentan detalles que no recuerdo. Después llegaron los bomberos, con una grúa los bajaron y yo descendí por una escalera”, expresa el Cuy quien vivió momentos de desesperación al ver que tanto él como sus familiares corrían peligro.

Fueron trasladados a los centros médicos de la Gran Manzana. A él lo llevaron al hospital en Nassau University Medical Center in NY. Ahí les hicieron los respectivos exámenes, entre ellos una tomografía y radiografías, además le colocaron oxígeno por el humo que inhaló durante el flagelo.

“Tengo lesionado el tobillo izquierdo y parte del codo izquierdo, además recibí un golpe en la cabeza. Dios me salvó. Estamos con vida, es lo principal”, comentó a EXPRESIONES.

Debido a la magnitud del hecho fue reportado por New York Post. Gente de la farándula, entre ellos, Lissette Cedeño, Ana Buljubasich, La Suka, CalientitosTV, Lila Flores, Marlon Acosta y Miguel Cedeño, se solidarizaron con el reportero y presentador que nunca olvidará este viaje.

Ya le dieron de alta. "Regresamos a la casa. Todo destruido. Le compré una ropa al productor Marlon Acosta, no sé dónde estará. Nos vamos a dormir a otro lado", cuenta.