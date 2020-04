Carlos Armanza: "He trabajado con el personal más por el lado de la motivación que la imposición"

Tiene 43 años de experiencia. Se inició como reportero de Diario Extra y además fue jefe de noticias en Ecuavisa. En 2020, a Carlos Armanza, actual director nacional de noticias de TC desde octubre de 2008, le ha tocado estar al frente de un equipo que informa sobre una pandemia (coronavirus).

¿Qué ha sido lo más complicado en esta atípica situación?

Ante el riesgo, todos sentimos miedo. Lo más complicado ha sido mantener al grupo con el ánimo arriba. Cuando empezaban a flaquear, tuvimos que reinventarnos como equipo de trabajo.

Procurar, en estos momentos críticos, la unidad, solidaridad y el positivismo de los compañeros en Quito y Guayaquil para que no desmayen y continúen en la tarea de informar, pese al peligro inminente que hay en la calle.

Utilizo el chat interno para aplaudir y bendecir la labor que hacen todos los días a quienes califico como los ‘héroes anónimos’, porque atrás de esos profesionales hay seres humanos. Me precio de decir que tengo un equipo pequeño, de un gran corazón, dispuesto a todo.

Frente a una situación así no es fácil manejar al personal...

He ido haciendo camino al andar. En situaciones críticas, convulsiones sociales, manifestaciones, pese a lo complejo de las coberturas, es más fácil porque todos estamos ahí en nuestras trincheras organizando y planificando qué hacer.

Pero en esta situación anómala, inédita para el mundo, no se diga para Ecuador, todo ha sido más complicado y nos ha obligado a ausentarnos de las oficinas. He trabajado con el personal más por el lado de la motivación que de la imposición, hay que respetar al ser humano. Me da mucha pena cuando alguien reporta que se siente mal.

Andrés Jungbluth: "Superado el coronavirus, estoy listo para continuar" Leer más

Trabajó en diario EXTRA y fue jefe de noticias de Ecuavisa. cortesía

¿Se tomó la decisión de reducir emisiones?

Vengo de una vieja escuela del reporterismo y considero que el periodismo es un apostolado, tal cual los médicos en su profesión. Estaba convencido de que teníamos que seguir informando porque así nos lo exige la ciudadanía, pero ante la disyuntiva de preservar la salud, la vida del personal y de sus familias frente a la misión de informar, privilegié lo primero.

Queríamos seguir con nuestras emisiones noticiosas, pero la realidad cada día me decía otra cosa. Los reporteros, camarógrafos y productores empezaron a sentirse un poco mal y, como en la guerra, me iba quedando sin soldados. Iban cayendo uno a uno, eran enviados a cuarentena y me vi en la obligación de suspender cuatro emisiones noticiosas. Nos quedamos con 'El Noticiero' estelar de las 19:00.

Creo que fuimos los primeros en adoptar esta sui géneris decisión de salir del aire, pero a la final fue oportuna y de gran valor humano para el personal.

¿Ahora cuál es el sistema de trabajo?

Mauricio Ceballos: "Me di cuenta que es importante mantener el ánimo en alto" Leer más

La urgencia de trabajar nos llevó desde el 15 de marzo, a la tecnología y, así, al teletrabajo. Empezamos a mirar a las redes sociales y plataformas digitales que teníamos como competencia para convertirlas en nuestras aliadas.

Como dice el refrán, la función debe continuar. Un día ‘normal’ ahora es una teleconferencia en la que participan los reporteros de las dos ciudades y, desde sus casas, en sus laptops, elaboran sus notas y envían a la matriz, donde un productor se encarga de bajar ese material. Cuento con un equipo de guardia de un reportero y un camarógrafo en Quito y en Guayaquil por cualquier emergencia. Todas las mañanas me reúno por videoconferencia con María Belén Loor y Jorge Rendón para coordinar los temas. Desde mi casa tengo acceso y armo la pauta del noticiero y reviso los correos electrónicos.

¿Lecciones aprendidas de esta dura prueba?

Mis años de periodista me han dado la madurez y la experiencia profesionales para ver la vida con estoicismo, aunque todos los días aprendo algo. No será igual después de que pase el COVID-19.

En lo profesional, nos cambió la visión de trabajo, nos obligó a adoptar medidas sanitarias, pero en lo espiritual nos deja lecciones de solidaridad y compañerismo, de conmovernos frente a tantos muertos. Creo que ahora seremos otros seres humanos.