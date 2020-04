Mauricio Ceballos: "Me di cuenta que es importante mantener el ánimo en alto"

El reportero Mauricio Ceballos de TC confirmó que dio positiva su prueba de coronavirus. Recién le entregaron los resultados, aunque ya tiene 17 días en cuarentena desde que comenzó a sentir leves síntomas.

“Mi primera reacción fue bajonearme, pero creo que ya pasó lo peor. Tengo que hacerme dos exámenes más, entre lunes o martes y después otro en 24 horas. Si todo sale negativo, el médico me da el alta”, cuenta el comunicador guayaquileño de 46 años.

Uno de los camarógrafos de TC, Alejandro López también cayó enfermo, según Mauricio.

“El doctor me dijo que los enfermos de coronavirus, creamos una especie de anticuerpos. Me di cuenta que lo importante es mantener el ánimo en alto. Durante este período estuve descansando, siguiendo indicaciones médicas y no pude hacer teletrabajo”.

Él tomó las debidas precauciones y se mantuvo alejado de su familia. Su esposa Rosita Cascante, hermana de la actriz Cecilia Cascante, y su hijo, el pequeño Samuel se quedaron con su suegra (Ana Santillán).

Tiene 3 hijos de otro compromiso Matías, Nicolás y Danna, quienes permanecen con María Elena Gómez, progenitora de Mauricio.

Una de sus preocupaciones era contagiar a sus seres queridos. Volvió a ser padre en enero de este año.