El presentador de Telemundo Carlos Adyan Benítez nace en tierra de artistas hace 26 años. Ve la luz en Cagua, Puerto Rico, y se cría en el pueblito cercano de Cayey, de donde son Wisin & Yandel y la Miss Universo Zuleyka Rivera. Maneja el inglés a la perfección, pero siempre manteniendo el acento que como latino es difícil de dejar. En su adolescencia se muda con su mamá y hermanos a Orlando, buscando nuevas oportunidades y así emprende un nuevo camino para sus sueños. Desde pequeño la televisión, la música y los reinados de belleza le llamaron la atención. “Crecí viendo novelas con mi abuela. Con ella veía televisión y desde pequeño jugaba a mi imitar las voces de los radiodifusores comerciales. Recuerdo la rutina de ver Cómplices al rescate, luego Rubí y luego Pasión de gavilanes”, explica con gran cariño.

Hoy, Carlos es animador en el programa En Casa con Telemundo, una revista familiar de media tarde, en la que él maneja los temas del entretenimiento. Fue a los 19 años cuando se muda a Miami e inicia su adultez y a vivir el sueño de ser comunicador. “Fue lo máximo tener esta oportunidad para mí. Siempre tuve muy claro que me quería ir de casa para cumplir mis sueños y Miami era la ciudad que más oportunidades tenía”.

Fue comentarista radial, mánager personal de Marc Anthony, reportero del tráfico y ahora animador. Su paso por Ecuador es especial porque le permite ser por primera vez jurado de un certamen de belleza, del cual se declara fan a morir; se trata del Miss Continentes Unidos, que se celebró en Portoviejo. Allí ganó la filipina Camelle Mercado. En los dos últimos Miss Universo, Carlos ya había reporteado con su actual cadena este evento. Ahora va tras otro, ser el presentador oficial de un reinado. Así fue la entrevista.

Carlos Adyan. Cortesía Xavier Escobar

¿Cómo llegó a ser de mánager personal de Marc Anthony?

Estaba en la radio W y hacía reportajes para TV Azteca y Showbizz, de CNN, cuando me enviaron a una cobertura a Río de Janeiro, Brasil. Me hicieron la invitación para ser el mánager personal de Marc Anthony. Yo estaba bien en mis trabajos pero, no sé, necesitaba un cambio. Mi mamá me decía que estaba loco, pero acepté. Y no era ni por dinero, porque ganaba relativamente igual, pero fue una experiencia espectacular. Aprendí a ser más metódico, estructurado, ordenado. Es un trabajo sacrificado, dejas tu vida por la de otra persona, pero te conviertes en su familia. Estuve en sus cumpleaños, en casa de JLo. A mí me sirvió mucho esta experiencia, ahora puedo ponerme del lado del artista.

¿Qué no se sabe de Marc y puede contar?

Que él defiende mucho a su gente. De verdad, la cuida y se trabaja en armonía. Él los hace sentir como si fueran su familia. Son como cinco personas que siempre van con él.

En el último Miss Universo su cobertura fue muy completa y se notó su obsesión por estos concursos… ¿De dónde nace?

Sí, totalmente. Está en mi sangre. En mi país desayunamos, almorzamos, comemos certámenes de belleza. Es como un deporte nacional (risas).

Carlos Adyan. XAVIER ESCOBAR

¿El Miss Universo es un sueño?

Sí. Ya lo cubrí dos veces. Cuando me lo propusieron por primera vez, me decía a mí mismo que cumplí lo que siempre soñé.

Ya que es experto en reinados, ¿qué le falta a Ecuador para conseguir una corona internacional?

¡Qué pregunta! Yo creo que buscar un perfil para Miss Universo. Constanza Báez lo tenía todo, pensé que ella ganaría con su vestido azul. Creo que no se entiende bien lo que se busca, aunque siempre ven cosas diferentes allá. Pero en resumen es imponencia y gran elocuencia.

¿Cree que nos hace falta una candidata con una historia más potente?

No, una Miss Universo no gana por historia, gana por su belleza. Eso también hay que recordar.

Nació en el 31 de diciembre, ¿le celebran su cumpleaños?¡Por supuesto!

Siempre lo celebro. De pequeño sí me daban en Navidad y por mi cumple un solo regalo, pero ahora no importa, yo me los compro (risas). Ahora les digo a mis amigos, que yo me disfruto todas las fiestas y que los fuegos artificiales son para mí.

Carlos Adyan Xavier Escobar

En Miami se ha hecho amigo de Dayanara y Alejandra Jaramillo. ¿Cómo nacen estas relaciones?

Con Dayanara fue por redes, ya nos seguíamos. Las veces que ha ido a Miami, hemos grabado contenido. Ella me parece una chica encantadora. Con Alejandra nos comenzamos a escribir cuando ella se mudó a Miami. Hicimos un clic inmediato. La vi en el casting de Telemundo. Yo sé que a ella se le vienen cosas hermosas y no puedo revelar nada, pero pronto va a empezar proyectos bien bonitos.

Miss Continentes Unidos es su primer certamen internacional en el rol de jurado. ¿Qué parámetros aplicó en él?

Ser jurado es bien complicado. La próxima vez me gustaría ser conductor y ojalá para el Miss Universo. Cuando me invitaron a ser jurado, sabía que tenía que ser muy imparcial, jamás darle prioridad a Puerto Rico ni a nadie. Uno tiene que buscar lo que la organización busca y, en este caso, que tenga esa familiaridad con todos los continentes. Una joven completa. Definitivamente fue un gran reto.

Su sueño más grande es ser parte de Today Show. ¿Cómo va ese camino?

Pues vamos para allá. Me encantaría entrar a la televisión americana con mi acento. Muchas veces nos dicen que no debemos tenerlo, pero creo que hace falta para que muchas más personas se sientan identificadas.