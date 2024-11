Carla Sala es la segunda eliminada de Masterchef Celebrity Ecuador 2024: ¿Qué pasó?

Un plato casero y muy sencillo para el nivel que requiere un reto de eliminación no le permitieron seguir en la competencia

En una noche llena de emociones y platos con historias personales, Carla Sala fue la segunda eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador, después de enfrentarse al temido reto de eliminación junto a Christian, Claudia, Stoffers, Ave, Mar y Martín. Aunque su plato de carne molida con aceitunas mostró esfuerzo y una preparación casera, no logró destacarse al nivel esperado para la competencia.

La Flaca Guerrero: "Vivir con problemas de atención no es fácil" Leer más

El desafío del reto de eliminación

Los concursantes fueron desafiados a preparar un plato que reflejara su mejor técnica y sabor, pero Carla no logró impresionar a los jueces con su plato de carne molida con aceitunas. Aunque la receta no fue mala y se mostró como una opción casera sencilla, los jueces la consideraron demasiado básica para estar a la altura de lo que se espera en MasterChef. Los cortes irregulares y la falta de sorpresa en la presentación fueron factores determinantes para su eliminación. En una competencia donde cada detalle cuenta, Carla no logró destacar entre los demás concursantes.

¡Una noche muy reñida en #MCCelebrityEc! 💪 Carla Sala tuvo más errores en su plato y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador 🥺 https://t.co/fR0FJdw6EH#MasterChef #MasterChefEcuador #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Xr7a6nWaOu — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 29, 2024

Los platos destacados del reto

Mientras tanto, otros participantes brillaron en el reto. Claudia, quien dedicó su plato de colonche de camarón a su padre, mostró una gran conexión emocional con su cocina. El colonche, bien ejecutado y bien recibido por los jueces, le permitió ganar elogios y su salvación.

MasterChef Celebrity Ecuador 2024: resumen de la primera semana, retos y eliminados Leer más

Christian, con su Cottage Pie, sorprendió a sus compañeros y jueces con un emplatado impecable y sabores admirables. Los jueces no dudaron en elogiar su destreza en la cocina y el balance de su plato.

Por otro lado, Mar dejó una impresión positiva con sus ñoquis en salsa de tocineta, destacando por la textura de los ñoquis y la deliciosa salsa, mientras que Ave preparó una pesca blanca sobre puré que recibió buenas críticas.

Stoffers, con su encebollado, logró un sabor bastante aceptable, pero su presentación y la textura del atún no fueron impactantes, sin embargo logró salvarse de la eliminación.

Aunque Carla mostró compromiso en su presentación, su plato no fue suficiente para superar a los demás concursantes y, tras una evaluación rigurosa, los jueces decidieron despedirla de la competencia. A pesar de la eliminación, Carla dejó una buena impresión de su trabajo en MasterChef Celebrity Ecuador 2024, y su camino en la cocina continuará fuera del programa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí