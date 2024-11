¿Delary Stoffers es la Yilda de Masterchef Celebrity Ecuador 2024?

El séptimo capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador no solo estuvo cargado de tensión culinaria, sino también de fuertes reacciones en redes sociales, donde Delary Stoffers, exMiss Ecuador, se convirtió en el centro de los comentarios. Su desempeño y actitud durante el episodio no pasaron desapercibidos para los televidentes, quienes expresaron abiertamente su opinión, mayoritariamente crítica.

MasterChef Celebrity Ecuador 2024: resumen de la primera semana, retos y eliminados Leer más

Stoffers fue tema de conversación por su tono de voz, su forma de expresarse y su falta de liderazgo en el reto que le constó mandil negro a su equipo. Usuarios en Twitter no tardaron en manifestar su descontento. Comentarios como “Espero de corazón que la eliminada sea Stoffers”, publicado por @gaiborNOgeibor, y “Stoffers cada vez que habla, me da ganas de comprarle un v220, un RedBull, un Amper… que desesperación”, de @fcByronOjeda, reflejan el malestar de una parte importante de la audiencia.

Las críticas hacia Stoffers también han generado comparaciones con Yilda Banchón, la cantante que participó en la primera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. Yilda fue duramente criticada en sus inicios por su falta de habilidades culinarias y su actitud inmadura; sin embargo, su trayectoria en el programa se transformó en un ejemplo de superación. A medida que avanzó la competencia, Yilda demostró que con esfuerzo y dedicación podía mejorar. Su creatividad en el emplatado y algunos platos bien recibidos la llevaron a ganarse elogios de jueces y televidentes.

Ojalá Delary Stoffers sea la Yilda de esta temporada y pegue ese grow up que se necesita de ella, desde el primer día en su barco 🤩#MCCelebrityEc — Barce Lio (@LaPendola_Bsc) November 27, 2024

MasterChef Celebrity: un desafío olímpico y delantales negros en el capítulo 6 Leer más

Este paralelismo no ha pasado desapercibido por los seguidores del programa. @LaPendola_Bsc escribió: “Ojalá Delary Stoffers sea la Yilda de esta temporada y pegue ese grow up que se necesita de ella”. Aunque por ahora las redes reflejan mayoritariamente críticas, algunos televidentes esperan que Stoffers también logre una evolución similar.

Mientras tanto, el tono humorístico tampoco faltó en los comentarios. Desde comparaciones con la perezosa de Zootopia (“La Stoffers habla como la de Zootopia”, escribió @Gioecuadorian) hasta memes no realizados por temor a ser “crueles”, como mencionó @nicolasvasquez. Incluso usuarios que no son seguidores habituales del programa, como @CHINACAEH, se vieron intrigados: “No veo MasterChef, pero es tanta la joda con la voz de Stoffers que me están obligaaaandooo!!!”.

¿Será Stoffers capaz de cambiar la percepción del público como lo hizo Yilda? Solo los próximos episodios de MasterChef Celebrity Ecuador lo dirán.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ