Indirectas y confesiones: El culebrón entre Santiago Barzallo, su ex y su prometida

Después de dos años, la ex de Santiago Barzallo insinuó que él le habría sido infiel con la exconcursante de MasterChef

Doménica Sánchez es la expareja de Santiago Barzallo, un quiteño que participó en la edición de MasterChef Ecuador 2022. Durante el programa, Barzallo conoció a Victoria Patiño, quien también fue participante. En la grabación nació un inesperado romance del que todo el Ecuador fue testigo.

Después de iniciar una relación, la pareja anunció su compromiso en marzo de este 2024. Sin embargo, aunque sus seguidores se mostraron muy emocionados por la noticia, Sánchez decidió contar su versión de la historia, pues cuando los quiteños entraron al programa, Santiago estaba por casarse con Doménica.

La versión de Doménica Sánchez

En un video de Tik Tok que ya fue borrado desde su cuenta personal, la joven, quien es dentista de profesión, explica por qué "MasterChef evitó que se casara" con "un mijín con el que estuvo siete años de enamorada". A lo largo de cuatro minutos de video, la también atleta explica que ella lo alentó a participar mientras ella se encargaba de los preparativos para la boda. sin embargo, Sánchez asegura que con el pasar del tiempo, empezó a notar rara a su entonces pareja.

La joven, asegura que empezó a seguir a los demás concursantes de la temporada para saber qué hacía su expareja. "Una de estas mijinas empezó a subir unas historias súper raras. Una copa de trago con un corazón y este mijín (Santiago) atrás", revela en el video. Según su versión, la situación escaló y él decidió terminar la relación porque, según dice ella, los psicólogos del programa le abrieron los ojos.

Lo que dice Santiago Barzallo

En respuesta, el chef hizo también un video aclarando algunos puntos. "¿Yo cometí un error? Sí. Pero mi error no fue enamorarme de Victoria. Esa ha sido la mejor decisión que he tomado hasta el día de hoy. Mi error fue no haber terminado una relación que estaba desgastada por mentiras, dramas familiares, falta de amor y engaño... de parte de ella", asegura el joven.

Barzallo dice que él pospuso la fecha de matrimonio con su ex porque no se sentía listo ni convencido. "Incluso llegué a recibir un ultimátum: o nos casamos o terminamos. Y terminamos", cuenta. Sin embargo, él cuenta que decidió volver por presión familiar, pero "en el fondo, sabía que no lo quería hacer".

Las indirectas hablan por Victoria Patiño

Por su parte, Victoria guarda silencio al respecto, pues no se ha pronunciado de manera oficial en historias ni en videos a aclar la situación o dar su versión de los hechos. Sin embargo, ha lanzado una que otra indirecta en sus historias de Instagram. La joven cocinera reposteó una imagen con la frase "la gente feliz no jode". Y aunque ella no es la autora original de esa foto, sí acompañó la contundente frase diciendo que "todo cae bajo su propio peso".

