Cara Delevingne impone el estilo grunge en Cannes con dos looks impactantes

Cara Delevingne deslumbra en Cannes 2025 con corte grunge, nuevo color de cabello y dos looks que marcaron tendencia

Cara Delevingne ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas durante la 78ª edición del Festival de Cannes. La modelo y actriz británica no solo ha dado una lección de estilo, sino también de audacia, al presentar dos apariciones radicalmente distintas que confirman su lugar como icono de la moda y la irreverencia.

Con un cambio de look que incluyó melena negra, maquillaje intenso y un vestido burdeos de silueta clásica, y posteriormente, con su regreso al glamur en un vestido negro satinado y su melena rubia habitual, Cara volvió a romper esquemas.

Durante la premiere de The history of sound, el 21 de mayo, Delevingne impactó con una imagen completamente distinta a la que suele lucir. Su característico cabello rubio dio paso a una melena negra azabache, peinada en un corte tipo shag con flequillo irregular. El look, que combinó con maquillaje dramático -ojos delineados en negro, sombra ahumada y labios nude-, se consolidó como un homenaje contemporáneo al estilo grunge de los años 90.

Su atuendo tampoco pasó desapercibido. Cara apareció con un vestido burdeos de escote ovalado, cuerpo encorsetado y falda voluminosa, una silueta clásica que contrastó con su usual estética rebelde. El look se completó con múltiples anillos y zapatos de tacón negro con plataforma, en armonía con el forro del vestido. Una elección poderosa que reafirmó su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

Cambio de look de Cara Delevingne en Cannes: del grunge al glamur

Sin embargo, la verdadera sorpresa vino al día siguiente. Durante la proyección de Colours of time, el 22 de mayo, la modelo reapareció con su tradicional melena rubia, lo que dejó en claro que el look oscuro anterior en su cabello había sido una peluca. El dramatismo dio paso al glamour más clásico: Cara lució un elegante vestido negro de satén, ceñido al cuerpo y con un diseño sobrio, acorde al nuevo código de vestimenta del Festival de Cannes que evita escotes o transparencias excesivas.

Denzel Washington honra su carrera en Cannes y enfrenta momento tenso con la prensa Leer más

Este giro inesperado en su imagen no solo capturó la atención de los asistentes y la prensa especializada, sino que también generó conversación en redes sociales. Muchos aplaudieron la jugada estratégica de utilizar una peluca para reforzar un personaje o una estética sin comprometer su estilo original. Otros elogiaron su habilidad camaleónica para adaptarse a distintos códigos de moda.

El cambio también ha reavivado el interés por el corte grunge, que se perfila como una de las tendencias más fuertes para 2025. El estilo -mezcla entre un shag y un mullet suavizado- con capas desordenadas, efecto mojado y un flequillo desigual, fue interpretado por Delevingne con maestría. Aunque solo lo lució una noche, bastó para consolidarlo como referencia para la nueva temporada.

Cara Delevingne elige mostrarse diferente en Cannes 2025

A lo largo de su carrera, Cara ha utilizado la moda como una forma de expresión personal. En esta ocasión, esa filosofía volvió a manifestarse con contundencia. Desde el maquillaje hasta la actitud, cada detalle del look dark estuvo perfectamente alineado con un discurso de rebeldía estética. Y con su regreso al look clásico de diva de cine, Cara demostró que también puede dominar los códigos del glamour más tradicional.

Adiós a Misión Imposible: Tom Cruise presenta la última entrega en Cannes Leer más

El Festival de Cannes siempre ha sido un escaparate para las grandes estrellas del cine y la moda. No obstante, en esta edición, Cara Delevingne ha conseguido destacar no solo por lo que llevó puesto, sino por cómo construyó una narrativa visual que alternó entre lo dramático y lo sofisticado.

En un evento donde los vestidos joya y los peinados de princesa son la norma, Cara Delevingne eligió mostrarse diferente. Primero, como una heroína gótica salida de un videoclip de los años 90; luego, como una estrella clásica de Hollywood, recuperando el equilibrio entre provocación y elegancia. Sin lugar a dudas, Cannes 2025 tendrá en ella uno de sus momentos más memorables.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!