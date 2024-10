Camila Sosa Villada dinamita a la familia tradicional en una polémica novela

En 2019, la escena literaria latinoamericana se vio sacudida por el arribo de ‘Las malas’, primera novela de la escritora argentina Camila Sosa Villada.

En ella, una obra que no es abiertamente autobiográfica pero recrea una época de su vida, la autora narra la historia de un grupo de prostitutas trans que ejercían cada noche en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba.

Agustina Bazterrica: lecturas para frenar la catástrofe Leer más

La novela fue un éxito en ventas, se tradujo a veinte idiomas, y la autora ganó el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz. Poco después se reeditó su primer poemario, ‘La novia de Sandro’, y salió su primera colección de relatos, ‘Soy una tonta por quererte’, catapultándola definitivamente al estrellato.

Pero no todo fue alegría. La escritora, una mujer trans, define los círculos literarios y las presentaciones de libros como un proceso tortuoso que le ha costado: “Hasta cierto punto es una forma de sufrimiento. Es decir, tener que defender un libro, tener que defender un personaje, tener que demostrar, sobre todo en mi caso, que sé lo que estoy haciendo”, señala.

Frente a esa obligación, la de demostrar una y otra vez su talento tanto en la escritura como sobre las tablas, donde ha ejercido como actriz y dramaturga la autora empezó a plasmar una nueva historia, la de una actriz travesti que, a través de su trabajo, ha logrado la estabilidad económica y social: está casada, tiene un hijo y visita frecuentemente a sus padres. Pero aunque el sueño de la clase media se ha cristalizado, la actriz se siente asfixiada por los pactos silenciosos a los que se ha sometido voluntariamente.

Lee también: El libro de relatos que ahonda en los secretos oscuros que guardamos

La autora y actriz da vida a su propio personajes en la adaptación del filme. Cortesía

“Me puse a pensar en qué pasaba si una mujer travesti triunfaba, si cumplía esos sueños que parecen inalcanzables: tener familia, ser madre, alcanzar el éxito. Se espera que suframos y nada más. Sin embargo, es una mujer que cuando logra ese sueño, descubre que tampoco ahí está la felicidad”, dice.

RELACIONADAS Elaine Vilar y una novela que desmitifica lo sagrado

Y justo eso es lo que a autora logra en Tesis sobre una domesticación, escribe una novela en la que disecciona la institución de la familia, las expectativas, los roles impuestos, la violencias, la soledad y las distintas formas que cobra el amor; una realidad con la que las actuales generaciones se enfrentan a diario, sobre todo en América Latina.

Kate Morton regresa a las estanterías con ‘De vuelta a casa’ Leer más

“Ella logra todo lo que mucha gente sueña solo para hallar una desilusión muy grande. A ella le hicieron una promesa, le prometieron un mundo mejor. Y lo logra, se instala en ese mundo, solo para notar que todo lo que habían prometido era una porquería”, reflexiona.

Al igual que en Las malas, en su segunda novela, la escritora también aborda la maternidad, pero esta vez lo hace desde una mirada cínica, ajena.

“Las malas sí puede concebirse como un libro sobre la maternidad, pero Tesis sobre una domesticación va en realidad del hecho de ser madre y no querer, que es algo que le pasa a muchísimas mujeres”, dice.

Sin embargo, este eje de la maternidad en la historia sirve, asegura, para poner en la mesa las realidades de las familias tradicionales y su necesidad de replanteamiento.

Te puede interesar: Yuliana Ortiz Ruano y su 'Fiebre de Carnaval', una narrativa que desborda

“Hay que detonar la familia y fundar una nueva, donde las mujeres y niños no estén en riesgo, donde los hombres no tengan la obligación de ser proveedores, fuertes, violentos. Una familia donde los niños no sean ignorados, y su autonomía de los niños se respete”, dice.

La novela fue llevada al cine por el Javier Van de Couter. Se estrenará la próxima semana en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

¿Quién es Camila Sosa Villada?

Nació en 1982. Estudió Comunicación Social y Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Alcanzó la fama en 2019 con ‘Las malas’, obra por la que ganó el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz. Ha publicado ‘La novia de Sandro’, ‘El viaje inútil’ y ‘Soy una tonta por quererte’.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!