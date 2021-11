Camila Cabello revela el motivo de su ruptura con Shawn Mendes

La ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes, de la que EXPRESIONES se hizo eco desde que se dio a conocer la noticia, ha levantado numerosos rumores en las redes sociales. Ambos cantantes anunciaron hace siete días que tomaban sendas distintas tras dos años de una relación y que, a pesar de todo, seguirían como amigos.

Ahora la protagonista de la última versión de Cenicienta rompió el silencio y disipó las dudas de sus fans acerca de la razón que la llevó a terminar con Mendes.

La cantante explicó que empezó a sentirse emocionalmente inestable antes del estallido del coronavirus pero su problema se acentuó luego. “Antes (de la pandemia) me sentía muy drenada. Trabajaba casi sin parar desde los 15 años”, comentó en el último episodio de Time to walk emitido por Apple TV . "Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera. Súmale a eso a mis batallas con la salud mental. Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, pese a seguía trabajando”, añadió la solista estadounidense de origen cubano de 24 años.

“Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día”, confesó, refiriéndose al impacto que supuso para ella pasar de no tener ni un solo descanso a dejar de trabajar abruptamente.

La ausencia de distracciones hizo que su salud mental empeorara. Ya en mayo de 2020 explicó públicamente en una entrevista en Wall Street Journal Magazine que padece trastorno obsesivo compulsivo como consecuencia de una fuerte ansiedad.