Para Óscar Alfonso Castro Valenzuela, la vida son solo instantes, “un ratito nada más”. Y así lo canta con su proyecto artístico.

Caloncho, como lo conocen sus más de 3,5 millones de oyentes mensuales, tiene un nuevo disco bajo el brazo, Buen pez, un título que va de andar por la vida con buena onda y en calma. A su vez, su canción más escuchada es Optimista, con la que queda claro cuál es el aura que cubre su realización artística.

EXPRESIONES conversó con el mexicano sobre este nuevo proyecto y su visita a Ecuador en el marco de su gira El Buen Pez, con la que estará el 16 de septiembre en Quito y el 17 en Guayaquil en el Rock&BeerFest. Esto fue lo que contó.

Siempre que gira hace paradas por Ecuador. ¿Cómo lo recibe el público?

Estoy fascinado con la experiencia de vida que me ha permitido la música. Ella es un vehículo de mensajes para las personas. Y ahora vamos a estar pronto por allá, así que estoy muy, muy feliz. Para mí es fascinante haber podido recorrer el país, recuerdo alguno que otro de Quito a Guayaquil, me parece. Quizá fue a Cuenca. Pero con muchas curvas. Un viaje largo. Recuerdo haber visto llamas, neblina y una película de Rambo en español.

Siempre está pendiente de la conservación medioambiental con su espacio comunitario Día a Día. ¿Qué le parecieron nuestros paisajes? ¿Lo inspiraron?

Yo no me considero un experto, soy un aficionado. Y tengo mucho interés en este tema porque sé que me afecta y me compete. Por eso busco a expertos o vincularme con organizaciones para poder conocer más y aprender. Lo que sí pude ver la última vez que fui a Cuenca fue el río tan limpio que tiene la ciudad. Es imposible para mí pensar que México tenga esa cultura y atención, y que le den importancia al agua. Me parece muy absurdo que no suceda. De Guayaquil recuerdo también mucha agua.

Queda claro entonces que usted es un ‘buen pez’. ¿Por qué tituló así el disco?

Es que en México le decimos ‘buen pex’ o ‘buen pedo’ a la gente buena onda. Y tiene otra lectura, un ser de agua. Que fluye.

¿Lo sacan alguna vez de su buena onda?

El proyecto tiene una canción que es la más escuchada, Optimista. Ese es el ideal. Me encanta estar vivo y, claro, he experimentado toda la paleta de emociones. No es que esté contento todo el día, pero aun así me hace recordar que estoy acá para disfrutar la experiencia de vida y que soy parte de esta programación de energía vital que es el amor. Muchas cosas nos pueden sacar de ahí, pero hay que regresar.

Lo hace sonar fácil...

Es que hay que ponerle atención y hay muchas situaciones. Esto lo aprendí en un libro budista: que la ira es algo contagioso, placentero y una fuerza muy cabrona que se apropia de uno. Los enemigos son maestros de nuestra paciencia, porque hay que mostrar que no hay que caer en este enojo.

¿Por eso hay tanta ira en redes sociales?

Sí. La ira es poderosa. ¿Pero sabes qué más es poderoso? Una sonrisa. Tírale buen onda a alguien y le vas a cambiar el día.

Portada de Buen Pez. Universal Music Ecuador

Sus instantes

Una de las canciones más escuchadas del último disco es Somos instantes. ¿Cuáles son esos instantes favoritos de su vida?

No encuentro solo un instante para mi vida. Son tantos. Por ejemplo, he montado bicicleta tanto, que ni siquiera sé cuándo aprendí. Ese es uno de mis momentos favoritos de la vida y lo trato de hacer seguido. Voy en las mañanas y veo el amanecer en un cerro mientras estoy luchando por sobrevivir.

Buen pez tiene doce canciones. ¿Cuál es su favorita para tocarla en vivo?

Apenas estoy por tocarlas en vivo. Lo he hecho pocas veces a lo largo de los últimos dos meses que salió el disco. Ya toqué Somos instantes y está bien chida, porque además genera una muy buena vibra en la gente. Me gusta mucho esa y estoy por empezar a tocar otra que se llama Viaje redondo. Es una colaboración con Little Jesus.

La hermana república del buen pez, en vivo

El mexicano se reinventa y, con él, esta gira tan especial. “Me es grato presentar este nuevo álbum que se llama Buen pez, que tiene un ‘trip’ como de una utopía a la que le llamamos La Hermana República del Buen Pez. Esta ocurre sobre el escenario y reúne a la audiencia, que son gestores de buena voluntad, gente inteligente y, como en México, se les dice trucha. Entonces son peces”, explica. Caloncho también recalca que todo será como una pecera, como el mar.