En la escena musical guayaquileña no había una línea divisoria entre Pancho Feraud y Abbacook. Para él, sí debía tenerla. Sin embargo, en este 2022 se dio cuenta de que buscar espacios diferentes era ir contra la marea. Ambos nombres son marcas que se complementan. Por eso, el proyecto solista de Pancho dejó de estar separado en redes sociales. Son uno solo. Uno, el carisma y creatividad; el otro, lo musical e histriónico. Claro está, acompañado de su pequeña orquesta.

En esta entrevista el artista, que este año celebra dos décadas de haber empezado su camino musical, deja claro que su estilo está cada vez más consolidado, siempre con un toque de experimentación y una mirada lúdica.

De cara a lo que será su participación en el Funka Fest como artista oficial, nos cuenta los detalles de este show, el cual considera uno de los más completos de su carrera.

¿Considera que tocar en el Funka representa ingresar en la lista de las bandas más importantes del país?

Estoy muy feliz de todo el trabajo que se hizo para poder llegar al Funka Fest. Estaba en mis objetivos, es uno de los (festivales) más posicionados del Ecuador, y todo el trabajo previo me satisface más que estar en el line-up en sí. El año pasado sacamos dos discos, uno en vivo, hicimos varias sesiones y el show en el Sánchez Aguilar. Tocar con las bandas que lo integran se siente como en familia. Hay muchísima energía nueva dentro y eso también me inspira.

En un festival así hay mucho público variado. ¿Tiene miedo a enfrentarse a una audiencia distinta?

Más que miedo, ansiedad. Vienen de diferentes corrientes y lógicamente te enfrentas a nuevos oyentes. Un festival siempre será una puerta importante para poderte medir. Una vez Héctor Napolitano me dijo: ‘Cuando vas al escenario, es como entrar al ring con el público’, por eso siempre tengo claro que hay que entregarlo todo.

¿Qué tal el horario? ¿Se presta para sus juegos de luces?

Voy a tocar a las 16:30, no podrá ser tan psicodélico como el show en el Sánchez Aguilar, pero tendrá la misma energía. Me toca casi en el ocaso. Lo que sé es que toco antes de Carlos Cortez, que es un talento nuevo al que admiro mucho. Y antes de mí está Chloé Silva, la voz más importante de este momento. Es lo más fino que tenemos ahora. Por cosas de horarios no haremos ninguna colaboración esta vez. Estoy en el escenario B, el más indie.

Esto que me cuenta es como Abbacook en el escenario. En ediciones pasadas Pancho Feraud ya había sido parte del Funka Fest, como organizador. ¿Qué tanto combinas ambas experiencias?

Es un poco extraño estar desde el lado del artista. ¡Qué bacán es ver cómo queda la estructura de un festival con tus socios! Sabes que todo queda alineado. En el Funka es todo muy puntual y ahora como artista te toca cumplir todo eso que el equipo pide. Fui organizador en el primero y el segundo, también canté como invitado con Les Petit Bâtards en el cuarto. Eso fue demasiado sentimental.

¿Hay peticiones especiales por ser artista? Agua traída de Francia, carnes de lujo…

¡No hay tanta fama para eso! (risas). En realidad solo pedí ventiladores. Y no para mí, para los equipos. El clima de Guayaquil puede ser bastante caliente y tengo miedo de que fallen. Es lo más raro que haya pedido en un rider. La banda va completa, eso sí.

. Cortesía// Mafer Landin

Fediscos vive

Pancho, que es el bisnieto de José Domingo Feraud Guzmán, lleva en la sangra la promoción artística. En el 2017 cerró el estudio, pero él sigue siendo gerente de Fediscos.

Las instalaciones que quedaban en la avenida del Bombero cerraron en 2017 y hoy son un gran complejo de locales comerciales. ¿Pero ha podido entrar a ese mall? Pancho admite que sí, aunque lloró un par de veces al saber que no estaba más físicamente.

“La primera vez que entré fue porque tuve que ir a hacer un comercial. En el parqueadero pude imaginar cómo estaba todo antes”, cuenta nostálgico.Aquí, durante los últimos 10 años se grabaron varias sesiones en vivo, se realizaron los Festivalitos y los eventos Mañana es Lunes, los cuales avivaron la llama de la música local y fueron un impulso para el nacimiento de varios proyectos.

“La gente sigue queriendo a Fediscos, piden la ‘merch’. Hay personas más jóvenes que recién salen de los colegios y que me han dicho que no pudieron conocerlo. Las cosas del estudio, como esas alfombras de tigre, están en mi casa”.

Por ahora esta marca solo existe de manera digital. “Fediscos no ha muerto y lo manejamos como sello de forma digital. Todas mis canciones salen bajo esta marca”.

“La digitalización nos ha ayudado a tomarnos más en serio”

El movimiento musical de Guayaquil sufrió un gran revés a causa de la pandemia, pero Pancho es optimista. Explica que desde el 2015 las cosas se han ido normalizando y creciendo positivamente, pese a que algunos espacios para tocadas se vieron forzados a dejar de existir. Sin embargo, resalta la creación de distintos festivales, como el Wankabeats o el Párame Bola en la ciudad, los cuales ya tienen varias ediciones. También señala que no todo es malo con la digitalización. “La aparición de circuitos pequeños logró que todo se tome más en serio y el teatro micro le dio un vuelco a la escena cultural. Ahora encontramos mucha ventaja con la distribución de nuestra música en plataformas, creación de sesiones grabadas. Todo suma”. A la par, el también comunicador se dedica al marketing digital y la fotografía. Por eso, aparte da asesoría a bandas para crear sus estrategias de lanzamientos. Ser ‘todólogos’ es parte de la creación artística en Ecuador.

Pancho Feraud. CORTESÍA// MAFER LANDIN

Fotos: Mafer Landin (Ig: @onon_std).

Producción: Alejandra Cereceda.

Locación: Hotel Luxva (Ig: @luxvahotelboutique).