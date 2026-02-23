Bruno Mars confirma 'The Romantic Tour' 2026 y revela detalles de su esperado regreso

Bruno Mars continúa encendiendo la expectativa por su regreso musical con el lanzamiento de Romantic Radio with Bruno Mars: An iHeartRadio Album Preview, una transmisión especial en colaboración con iHeartRadio que ofrecerá un adelanto exclusivo de su próximo álbum, The Romantic.

La emisión se realizará el 26 de febrero, un día antes del lanzamiento oficial del disco, y será transmitida en vivo en TikTok, así como en estaciones de iHeartRadio en todo Estados Unidos. Durante el programa, Mars no solo presentará canciones inéditas de su nuevo proyecto, sino que también interactuará con fans al responder historias de amor enviadas a través de la función Talkback de la app, llegando incluso a dedicar temas o compartir consejos personalizados, tal cual una estación de radio romántica tradicional.

Lo que se sabe sobre The Romantic

The Romantic llegará oficialmente el 27 de febrero de 2026 de la mano de Atlantic Records, marcando el primer álbum en solitario de Bruno Mars desde 24K Magic (2016) y su quinto proyecto completo en general. El disco incluye el sencillo principal I Just Might, que debutó en el número uno de varias listas globales, consolidando la anticipación alrededor del lanzamiento tras casi una década desde su último LP solista.

Este movimiento promocional se da en medio de uno de los retornos más esperados del pop actual, en el que Mars combina estrategias tradicionales, como la radio, con plataformas digitales en tiempo real para conectar con su audiencia. La presencia en TikTok busca acercar la experiencia a una generación que consume tanto música como contenido interactivo. Si bien Mars durante los años pasados no ha estado por completo ausente, si recordamos sus colaboraciones, para los fanáticos hacia falta un proyecto como este que complemente su regreso.

...Y sobre el tour

Sobre este punto el artista ha anunciado que, además del lanzamiento del álbum, se está preparando para recorrer el mundo con The Romantic Tour, una gira que iniciará el 10 de abril de 2026 en Las Vegas y se extenderá hasta octubre, pasando por estadios en América del Norte y Europa con múltiples fechas confirmadas. El tour contará con la participación de artistas invitados como Anderson .Paak (también conocido como DJ Pee .Wee), Victoria Monét, RAYE y Leon Thomas.

The Romantic Tour preliminarmente no comprende fechas en América Latina. MARSCHIVES Via X

Con Romantic Radio como antesala y The Romantic por estrenarse oficialmente, Bruno Mars combina nostalgia y actualidad para reforzar su presencia en la escena musical y demostrar que, tras años sin un álbum completamente en solitario, su regreso está diseñado tanto para fanáticos de siempre como para nuevas audiencias.

