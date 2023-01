Bruno Barbieri: Un ecuatoriano con estilo sartorial

La tradición de mantener lo clásico del estilo masculino más puro al momento de vestir forma parte del mundo sartorial. Incluye trajes, chaquetas, blazers, camisas y pantalones. Todo a la medida y personalizado, una costumbre que se impuso en Europa hace varios siglos. En Ecuador hay quienes siguen las tendencias sartoriales desde el presidente Guillermo Lasso hasta el modelo y actor Bruno Barbieri.

“Cuando llegué a México fue a través de una agencia de actores. Recuerdo que coincidió con la llegada de Dolce & Gabbana quienes hicieron su pasarela en el museo Soumaya en CDMX”, afirma Bruno quien hasta el año pasado permaneció en la tierra del tequila.

Describe esa experiencia como increíble, pues asistió en calidad de modelo y tuvo la oportunidad de conocer y ponerse en las manos de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, los creativos de la famosa firma italiana.

“Fue un gran evento al que asistió Diego Boneta y el resto de actores de la serie Luis Miguel, además de influencers. Hicimos todas las pruebas y vestí un look de 87.000 dólares, todo era un ‘mood’ mexicano pero con la pinta italiana”.

Bruno ha permanecido varias temporadas Italia, país donde la sastrería tiene gran demanda. Aquí en el atelier de Julio Medina. Gerardo Menoscal

Eso ocurrió en el año 2018, pero mucho antes, el ecuatoriano ya confeccionaba sus trajes con sastres italianos.

“En Europa no acudes a un matrimonio o a un evento grande si es que no llevas una prenda a la medida. Acá simplemente te dan un saco y ya, no está hecho con tus tallas reales”.

Comenta que por su contextura y su genética brasileña e italiana le cuesta conseguir ropa porque generalmente está hecha en serie y pensando en el ecuatoriano promedio.

“La ropa para que me entre, me cuesta”. Dice entre risas el actor que grabó un comercial para Lamborghini y concluyó en Portugal un cortometraje holandés que se exhibirá en el Festival de Cine de Los Ángeles el próximo marzo.

Bruno ha participado en eventos de moda y producciones dramáticas del extranjero. Gerardo Menoscal

Admite que para trabajar y vestir en un acto formal prefiere lo sartorial, pero lo suyo es la comodidad y pasar en la playa en sus ratos libres. “Yo soy feliz con un traje de baño”.

Cuando está en la calle se inclina también por los pantalones apretados, en la parte inferior y más holgado arriba, debido a sus caderas y en colores blanco y negro, sus favoritos.

JULIO MEDINA: "LO DE AHORA SON LOS COLORES PASTELES"

Julio Medina cuenta entre sus referentes a Gaetano Aloisio, el top de los sastres italianos. Gerardo Menoscal

Julio Medina es un guayaquileño que lleva 17 años en el mundo de la sastrería, que también marca tendencia y moda para quienes se inclinan por este estilo que fue impuesto por grandes como Balenciaga y Christian Dior.

“Lo de ahora son los colores pasteles, el gris con el rosa, lo que sí puedo decirte es que el negro no existe, de pronto para ropa interior y por ahí pantalones y calzado”, enfatiza el creativo que estudió alta sastrería masculina en la Asociación Argentina de la Moda en Buenos Aires.

Cuando mandas a hacer un traje a la medida es con gusto, tus características, detalles y fisonomía. Mira un retrato de Eloy Alfaro, un hombre que medía, 1,50 de estatura y era imponente y elegante. Ves la serie de Netflix, Peaky Blinders y es sastrería pura”.

El esmoquin que el hombre de hoy utiliza está impregnado de color azul, también rojo y verde. “Ningún cliente me pide traje negro, de pronto un azul noche y otras variantes en ese tono y hablo de Ecuador, la gente ya se está arriesgando en colores y deja de lado estereotipos y encasillamientos”.

Recuerda que en la década de 1920, el rosa era utilizado por el sexo masculino y reflejaba el poder de la sangre.

Julio cita entre sus referentes cita a Gaetano Aloisio, a quien considera el top de los sastres. Sostiene que lo que se viene para la próxima temporada serán los trajes cruzados, pero entallados.

PARA SABER

Bruno Barbieri y Julio Medina durante la sesión de fotos para EXPRESIONES. Gerardo Menoscal

El cashmere original, su materia prima se la obtiene del chivo nativo del Tíbet. Los lanificios tienen la obligación de que las prendas hechas de fibras naturales lleven el certificado de autenticidad con su etiqueta correspondiente.

Entre los famosos que lo usan están Tom Cruise, Pierce Brosnan, David Beckham, Carlos III de Inglaterra y Guillermo Lasso.

“En Ecuador estamos viviendo un renacer en la sastrería, como la mayoría de diseñadores se dedica a la línea femenina, han dejado huérfano al hombre, ahí entra la nueva generación de sastres con propuestas de color, contrastes, combinaciones, es otro mundo, otra formación, otro trato con el cliente, que empieza armando la prenda”