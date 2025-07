Así se vive Brunch in the City: el evento que reinventa la forma de disfrutar el día

Club Biblos es escenario del primer festival dedicado al brunch en Samborondón: Brunch in the City – Royal Spring Edition

Esto es En primera fila con EXPRESO. Desde el momento en que crucé las puertas del Club Biblos supe que esto no era un brunch cualquiera. La música envuelve el ambiente, mientras la brisa trae aromas irresistibles: café recién hecho, cocteles vibrantes y propuestas gastronómicas únicas. A mi alrededor, la gente camina con copas en mano y sonrisas en el rostro, luciendo looks frescos, coloridos y cuidadosamente elegidos para una mañana y tarde con estilo en Brunch in the City.

Te invitamos a leer: Brunch in the City Guayaquil: horarios, precios y todo lo que debes saber

Así comienza el primer festival local creado para rendir homenaje al brunch, esa deliciosa combinación entre desayuno y almuerzo que invita a compartir sabores, risas y buena compañía. Más que una experiencia gastronómica, el brunch se convierte aquí en un auténtico ritual para saborear y disfrutar el fin de semana al máximo.

Dos ambientes, un mismo mood



El montaje es impecable. Dos ambientes bien definidos The Springs y The Royal VIP dan vida al evento. En el área VIP, cada mesa (reservada con antelación) ofrece tres brunch bites, tres welcome drinks y el vaso signature del evento. The Springs, en cambio, es más libre, pero no menos especial: dos bebidas de cortesía y el vaso oficial abren el camino a una experiencia más relajada, sin perder el toque sofisticado.

El público no para: se toman fotos, recorren los stands, participan en dinámicas y bailan al ritmo de la música en vivo. En cada rincón se siente una energía vibrante, alegre, de esas que te hacen sonreír sin darte cuenta.

Brunch in the City combina gastronomía, música, moda y diversión en un solo lugar. JONATHAN CUJE

Entre bites y beats



Decidí probar un tigrillo con burrata y bondiola de cerdo de Lobo del Bosque que me deja sin palabras: una fusión inesperada y perfecta. Luego, una hamburguesa de The House que es puro confort y sabor. No faltan los tragos, como la paloma con Güitig, ni los piqueos de Plumrose, que combinan a la perfección con el ambiente relajado pero chic del lugar.

El chef de The House presentó una de las propuestas más aclamadas del festival, con una hamburguesa que combinó sabor, técnica y estilo en el marco de Brunch in the City. JONATHAN CUJE

Las marcas están muy presentes, pero no de forma invasiva. De Prati, Toni, Atún Real, Biofem, Toni, entre otras, tienen stands decorados con detalle, algunos con juegos o sorteos para que los asistentes se lleven premios. Los encargados de cada espacio no solo están bien informados, también son amables y atentos: una muestra de que la organización ha pensado en todo.

RELACIONADAS

Las mentes detrás del brunch



Nicole y Tammy Lovo, compartiendo detalles sobre esta primera edición que busca revolucionar la experiencia del brunch en Samborondón. JONATHAN CUJE

Nicole y Tammy Lovo, creadoras y anfitrionas del evento, cuentan a EXPRESO con entusiasmo: “Este es el primer festival de brunch de la ciudad. Vamos a premiar al mejor brunch del año, en categorías salado y dulce. Hay ocho nominados que trajeron platos espectaculares, y tres chefs increíbles que estarán a cargo de la evaluación”.

Entre los jueces están: Irene González (World Master Chef y dueña de Il Buco), Santiago Branda (referente de la Escuela de los Chefs) y Juan Zarango (chef pastelero de Hilton). El premio: una suma en efectivo, una parrilla premium cortesía de Teca y una placa de reconocimiento avalada por la Alcaldía de Samborondón, la Escuela de los Chefs y el mismo Brunch in the City.

Pero el evento va más allá de la comida: “Pensamos en todos los detalles. Hay arte nacional con causa social: el 40% de las ventas de las obras será donado a causas como el cáncer de mama, cáncer de útero y niños con autismo”, explicaron las hermanas. También hay un espacio para el deporte, con juegos y partidos para hombres y mujeres durante la tarde, en un ambiente donde todo el mundo puede divertirse.

Y por supuesto, la música se lleva su parte: un line-up con DJ Chiqui, DJ Chincha, The Coca Brothers, el dúo de La Pachanga y Harry Game con Dj Erazo hasta la madrugada.

Bruncheamos... y ya queremos volver



El clima acompaña la jornada, cálido sin sofocar, y la logística fluye de forma tan natural que uno se olvida de que está en un evento. Todo está alineado: desde los sabores hasta la decoración, desde los tragos hasta el tipo de actividades.

Cafetería Masamadre en Guayaquil: el arte de hacer el pan bien hecho Leer más

Ver a influencers como Claudia Alarcón, Valeria Franco, Chavi Vargas, Andreina González y Cori Luna integrados entre el público solo confirma que Brunch in the City tiene ese algo especial que lo vuelve atractivo para todos.

Me siento parte de algo nuevo. Algo que espero se vuelva tradición. Porque si hay algo que logra un buen brunch, es hacerte sentir que el tiempo se detuvo por un momento… solo para celebrar.

Brunch in the City no es solo una propuesta gastronómica o un espacio para socializar; es una declaración de hacia dónde puede ir la agenda cultural y de entretenimiento en Samborondón. Eventos como este demuestran que sí es posible combinar experiencias de calidad con propósito social, visibilizar marcas locales junto a talentos artísticos, y posicionar al brunch como un ritual moderno para celebrar la ciudad, la amistad y el buen vivir... Así lo vivió EXPRESO En primera fila.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!