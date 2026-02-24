Brenda en Viña del Mar 2026: hora de presentación y qué necesita para clasificar

La ecuatoriana volverá a salir al escenario este martes 24 de febrero en la competencia folclórica del festival internacional

La cantante ecuatoriana Brenda volverá a presentarse en Viña del Mar 2026 este martes 24 de febrero. Lo hará una vez más en la competencia folclórica donde comenzó su participación el domingo pasado y donde buscará clasificar a la final.

La artista nacional saldrá al escenario alrededor de las 21 (hora de Ecuador) ya que según el cronograma la competencia folclórica será después del show de Jesse y Joy, el cual abrirá la jornada. La transmisión en vivo iniciará a las 19:30 (hora de Ecuador) y se podrá seguir en nuestro país a través de Disney+.

¿Qué necesita Brenda para clasificar a la final en Viña del Mar?

En su primera presentación, la ecuatoriana logró un puntaje promedio de 5.9 y fue el más bajo de su día, ya que la española María Peláe obtuvo con 6.1 y el dúo argentino Campedrinos sacó 6.3. Este martes volverán a presentarse los mismos y sacarán un promedio final. En el otro grupo de participantes, el único que tiene más que Brenda es A los 4 vientos de Chile.

Por lo que nuestra representante debe sacar una mejor nota que sus rivales esta noche para meterse entre los tres mejores que avanzan a la final, que se disputará el próximo jueves 26 de febrero. Hay que recordar que los puntajes son la combinación del voto de un jurado selecto y el público.

¿Cómo votar por Ecuador en Viña del Mar?

El voto se emite de forma digital a través del sitio oficial del festival (Se vota en: https://www.mega.cl/festival-de-vina/), disponible en la plataforma del canal Mega. Para participar, es necesario ingresar desde un navegador web, preferentemente Google, mientras se desarrolla la transmisión en vivo. El sistema permite un voto por persona, con una calificación máxima de 7 puntos. La votación solo es válida durante la presentación de la artista y hasta dos minutos después de finalizada su intervención.

¿Qué cantará Brenda en su segunda presentación?

La ecuatoriana volverá a cantar su tema Capullito, este tema es un sanjuanito con cadencia de bomba andina incluido en su EP En la tierra.