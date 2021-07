Bochinche 2.0: La farándula tiene espacio en lo digital

Casi sin censura, los espacios de farándula hacen de las suyas en las redes sociales. La vida privada de los famosos y los comentarios más mordaces hacen de estos programas los más polémicos de la escena nacional. Problemas, enredos y exclusivas han salido de los programas que internet alberga, aunque conservan un formato televisivo algo anticuado. EXPRESIONES les hace el recuento de los más sonados.

“Revelamos secretos que otros no se atreven a revelar”, dice la voz en off que presenta El show del Sr. M. Este programa online de una hora de duración se puede ver por el canal de YouTube Play Tv Ec. Poncho Quintero (ex De boca en boca) y Christian Castillo son sus presentadores.

Vamos con todo es uno de los espacios de farándula más recordados, ya que fue uno de los precursores. Se mantuvo por más de 10 años al aire en RTS, pero ahora tiene un formato digital con varios de sus expresentadores. Oswaldo Segura, Jorge Heredia, Connie Garcés y Meche Pacheco. Su estreno fue el 28 de junio. Su capítulo de estreno obtuvo más de 73 mil visitas.

Aquí hay varios ‘cucos’ viejos de la televisión farandulera. Santiago Castro es su creador. Él llevó su página de noticias en Instagram al siguiente nivel, al convertirla en un programa de formato televisivo a Internet. Él y sus panelistas llevan a la paila a todos los famosillos locales.

Héctor Cáceres, Reynaldo Vásquez y Raquel Fuentes son los actuales presentadores del programa de farándula del canal TVO online. Este espacio empezó como un reencuentro del show que transmitía Canal Uno.

Fuull Farándula fue uno de los primeros en tomarse internet y por eso es uno de los más vistos. Su estilo es más ‘light’ en comparación a los más nuevos, pero el que golpea primero siempre lo hace dos veces. VitoTVO es el canal digital en el que se transmite.