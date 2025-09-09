Expreso
Blake Lively, actriz, modelo y empresaria
El enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni inició cuando la actriz lo denunció por conductas inapropiadas durante el rodaje de Roper el círculo, en diciembre de 2024.IG: @blakelively

Blake Lively demanda otra vez a Justin Baldoni por daños emocionales en Hollywood

Blake Lively presenta nueva demanda contra Justin Baldoni por daños emocionales y psicológicos en Hollywood

  • Redacción EXPRESIONES

Blake Lively vuelve a estar en el centro del ojo mediático. La actriz interpone una nueva demanda contra Justin Baldoni, director y coprotagonista de Romper el círculo (It ends with Us, tiitulo original), por daños emocionales y psicológicos. 

Este movimiento legal llega después de meses de idas y venidas judiciales, donde ambos han expuesto detalles sobre la dinámica en el set de la película y han acaparado la atención del público y la prensa especializada en entretenimiento.

La nueva demanda de Blake Lively

Presentada en los juzgados del sur de Nueva York, la acción legal se basa en una ley de California aprobada en 2023 que protege a las víctimas de acoso frente a represalias mediante difamación. 

Lively alega que el proceso anterior y la demanda de represalia de Baldoni causaron un daño emocional considerable. Sus abogados señalan que el actor y su equipo difundieron información manipulada para desacreditarla, afectando no solo su reputación sino también la de su esposo, Ryan Reynolds.

La demanda detalla que Baldoni buscó “borrar a Lively hasta el olvido” mediante campañas de difamación y exposición pública de pruebas fuera de contexto. Ahora, la actriz exige una compensación por los daños y perjuicios sufridos.

Eso incluye honorarios legales y una indemnización punitiva, según lo establece la ley californiana para proteger a víctimas de acoso en la industria del cine.

Antecedentes del conflicto

Paris Jackson

Paris Jackson niega su participación en la biopic ‘Michael’

Leer más

El conflicto se originó en diciembre de 2024, cuando Lively denunció comentarios sexuales inapropiados, invasión de privacidad y conductas poco profesionales de Justin Baldoni durante el rodaje de Romper el círculo

Luego de su denuncia, que causó un ruido mediático de tamaño incalculable, inició el camino de un enfrentamiento que ahor aparece no tener fin. 

Baldoni no se quedó quieto e interpuso una contrademanda por 400 millones de dólares alegando difamación, desestimada por un juez en junio.

 Desde entonces, los tabloides han seguido cada paso del caso, con filtraciones y cobertura mediática que han mantenido el interés del público sobre esta disputa legal.

Impacto mediático y la atención de Hollywood

Este caso deja en evidencia que, tras las cámaras, el ambiente no es tan pacífico como se puede ver en la pantalla. De hecho, queda claro que las tensiones pueden alcanzar niveles altísimos. Pero, también, que denunciar acoso en la industria cinematográfica es bastante complicado.

La necesidad de proteger la integridad emocional de actores y actrices frente a abusos y represalias es evidente. Y en este caso particular, Baldoni premanece en el foco mediático mientras ambos esperan el desarrollo del proceso judicial, cuya próxima vista está prevista para marzo de 2026.

