Juez desestima demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

Parece que el drama detrás de It Ends With Us sigue más caliente que nunca, y no precisamente por el guión. Este lunes 9 de junio, un juez federal de Nueva York le cerró la puerta en la cara a Justin Baldoni, quien había demandado por 400 millones de dólares a Blake Lively y Ryan Reynolds. Sí, leíste bien: cuatrocientos millones. Además, también perdió su pelea contra The New York Times, a quienes acusaba de difamación por haber reportado las denuncias que Lively presentó en su contra.

Según el juez Lewis J. Liman, no hay base legal para que Baldoni siga adelante con esas demandas. Al parecer, los reclamos de Lively —quien lo acusó de acoso sexual durante la producción de la película— están protegidos por la ley, y no se pudo probar que ni Reynolds, ni su publicista, ni el Times actuaran con malicia o sabiendo que las acusaciones eran falsas. Así que todo eso quedó en nada… por ahora. Aunque algunas acusaciones menores, como la de incumplimiento de contrato, todavía podrían volver con una nueva versión antes del 23 de junio.

¿Por qué empezó el problema de Justin Baldoni y Blake Lively?

Recordemos que todo este embrollo empezó en diciembre del año pasado, cuando Blake Lively decidió romper el silencio y denunciar formalmente a Baldoni. La cosa no se quedó ahí: él contraatacó con demandas multimillonarias y acusaciones de campañas de desprestigio, filtraciones y hasta manipulación de medios. Un lío de proporciones hollywoodenses, con capítulos nuevos cada mes. Incluso The New York Times se metió en el centro del escándalo, después de publicar un extenso reportaje que puso más leña al fuego.

La última palabra todavía no está dicha. Aunque esta decisión es un revés enorme para Baldoni, el juicio principal sigue en pie y está programado para marzo de 2026. Mientras tanto, el equipo de Lively ya está pidiendo que se les pague por daños y honorarios legales, asegurando que las contrademandas fueron “abusivas”. Así que sí: por más que parezca el final de temporada, esto apenas va por la mitad.

