Ryan Reynolds pide ser excluido de la demanda de Justin Baldoni

Ryan Reynolds ha solicitado ser excluido de la demanda por difamación de 400 millones de dólares interpuesta por Justin Baldoni. En esta se acusa al actor de haber llamado a Baldoni “depredador” en conversaciones privadas lo que, según el afectado, dañó su reputación y carrera profesional.

En su moción, presentada el 18 de marzo, los abogados de Reynolds argumentan que tales comentarios son opiniones protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., ya que Reynolds cree genuinamente que el comportamiento de Baldoni justifica tal calificativo.

La disputa legal comenzó cuando Blake Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias durante la filmación de It ends with us. Posteriormente, Baldoni contraatacó con una demanda por difamación contra Lively, Reynolds y su publicista, Leslie Sloane.

Los abogados de Reynolds argumentan que su cliente solo está involucrado en la demanda debido a su rol como esposo de Lively, y niegan las acusaciones de que intentaron influir en la carrera de Baldoni. Reynolds y Lively han mantenido su postura, y rechazan cualquier intento de resolución amistosa, además de prepararse para el juicio programado para marzo de 2026.

La respuesta de Baldoni

Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Baldoni, critica a Reynolds por intentar desestimar la demanda. “El señor Reynolds continúa explotando su enorme poder en Hollywood, solicitando con arrogancia ser desestimado del caso a pesar de la documentación pública de su participación”, señala Freedman.

Freedman sostiene que la participación de Reynolds en el caso está documentada públicamente y que sus acciones han tenido un impacto negativo en la carrera de Baldoni. Además, el abogado critica la moción de desestimación presentada por Reynolds, argumentando que carece de fundamento legal y que busca minimizar la gravedad de las acusaciones.

