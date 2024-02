Bianca Censori: casi desnuda por las calles de Los Ángeles

La esposa de Kanye West, Bianca Censori, deja poco a la imaginación al pasear por las calles con un impermeable sin nada debajo, desafiando las tormentas junto al rapero.”

En una muestra audaz de estilo, la joven arquitecta de 29 ha vuelto a captar la atención de todos con un atrevido atuendo mientras acompañaba a su esposo, Kanye West, por las calles de Los Ángeles.

De acuerdo al medio TMZ, esta vez, Censori optó por un impermeable transparente sin nada debajo, exhibiendo sus curvas en medio de la lluvia.

El impermeable, decorado con letras negras estratégicamente colocadas, cubría parte de la región del pecho de Censori, aunque sus curvas seguían siendo el centro de atención. Sosteniendo su teléfono de manera estratégica, la joven mantenía la privacidad en la zona inferior del impermeable.

Esta no es la primera vez que la pareja elige este atrevido estilo, ya que fueron vistos hace dos semanas luciendo looks similares. Kanye West, por su parte, optó por un look más conservador con una chaqueta de cuero negra, pantalones negros, botas de lluvia y una mascarilla que cubría toda su cabeza.

La pareja, conocida por desafiar las convenciones de la moda, se casó legalmente en diciembre de 2022.

La mujer ha sido captada en diversas ocasiones con atuendos extravagantes, desde biquinis de malla metálica hasta trajes hechos con medias transparentes.

