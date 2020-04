BeyGood también trabaja junto a University of California Los Angeles, para recaudar fondos.

Beyoncé en colaboración con Jack Dorsey, cofundador de Twitter, se han unido para realizar una buena acción, que dará como resultado que trabajadores de servicios esenciales como doctores, policías, bomberos, etc., puedan contar con la ayuda necesaria durante la crisis causada por el coronavirus.

En el comunicado que se publicó mediante la cuenta oficial de twitter de la organización BeyGood, la intérprete de Single Ladies detalla que la gran mayoría de afectados en ese tipo de labores corresponden a afroamericanos, por lo tanto anhela que el monto donado pueda servir durante la emergencia sanitaria. El fondo será distribuido entre servicios médicos, comida y apoyo psicológico.

La institución unirá fuerzas con otras fundaciones, como por ejemplo la Alianza Nacional en Enfermedades Mentales (NAMI), que vela por la salud interna de las personas, y a partir de eso, se dividirán para trabajar en diferentes áreas de los Estados Unidos.

No es la primera vez que la cantante muestra su apoyo a esta comunidad, recientemente lanzó un poderoso mensaje en la transmisión en vivo de Together At Home, que se utilizó para recolectar dinero, y en este destacó su agradecimiento hacia los encargados de realizar ese tipo de ocupaciones.

La artista siempre ha sido reconocida por practicar voluntariado cada vez tiene la oportunidad. En el 2017, cuando ocurrió lo del huracán Harvey, fue a trabajar a una de las mesas que ofrecían almuerzos a los afectados, en compañía de su pequeña hija Blue Ivy.