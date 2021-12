Algunas veces las personas sienten que su vida baja de nivel, que se encuentran en la liga b de la sociedad. Sin embargo, lo que importa es sacudirse, despertar y continuar abrazados a sus pasiones.

Este es, a breves rasgos, la sinopsis de la obra Nos fuimos a la B. Pero, coincidencialmente, también aplica para el proceso personal que ha estado viviendo su protagonista, la productora y actriz Belén Franco, que hoy retoma su carrera y sus proyectos luego del letargo que dejó la pandemia. Ahora ella la presenta en La Colmena Teatro.

Nicki Nicole y Aitana tienen una historia en Formentera Leer más

En esta entrevista, la intérprete de 33 años nos confiesa que ha debido tener un cambio de pensamiento para poder concretar los proyectos que tanto ansiaba. “Pensé que, quizá, no era buena para lo mío. No salían los proyectos. Me di cuenta de que no tenía que esperar a que me llamen y yo misma generarme los espacios”, confiesa. “La pandemia a mí me generó mucho miedo. No sabía si iba a servir o no lo que quería hacer, pero ahora me lancé”.

Lo que la salvó es el stand-up, un género que había hecho en pocas ocasiones, pero este 2021 pudo experimentarlo en amplitud. “Yo no tenía una rutina larga. Lo máximo era de 18 minutos y era para abrir shows. Entre septiembre y octubre me llamaron para ser parte del Park Fest y abrirle una obra a Carolina Piechestein y Katy García. Y, a la par, Pepitos Grill me ofreció hacer mi rutina, pero de 40 minutos. Tenía miedo. Nunca lo había hecho (en formato largo) y gracias a mis amigos, entre ellos Víctor Arauz, tomé la decisión”, cuenta entusiasmada.

Alhi, una estrella de barrio Leer más

Ahora ha presentado Virgen a los 30, como se llama su rutina, en el nuevo espacio de teatro La Colmena. Esta ola de proyectos la tiene entusiasmada y muy positiva luego de dos años fuera del circuito.

“Tenía miedo de no volver a actuar. Me cuestioné si era buena o no para esto. Iba a castings y quedaba seleccionada, pero a última hora no se daba el proyecto. A mí me gustan los rituales y también rezo, pero eso no te cambia la vida, lo hace la forma en la que piensas. Tu chip”.

La creadora también de Bla Bla Bla Lab, un laboratorio para que profesionales aprendan oratoria y mejoren su elocuencia, está segura de vivir su redescubrimiento personal. “Era yo misma la que me negaba a crecer. Era la visión que tenía de mí. Me ayudó también la terapia psicológica. Ahora voy con todo”.