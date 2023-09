Belén Chediak: “Mi emprendimiento es muy quiteño”

En un futuro, no descarta entrar también al mundo del calzado.

Los temas para dialogar con Belén Chediak pueden girar en torno a todo aquello que ocupa parte de su agenda. Con 30 años de edad, cuenta con la experticia para conversar sobre las materias que domina, como emprender.

Bianca Benavides: "Enseñar mi arte al mundo es lo que más me llena" Leer más

Conocida como ‘La Turquita’ por su ascendencia libanesa, ha demostrado que sí es posible lograr elegancia y funcionalidad a la hora de llevar complementos como carteras y billeteras, y si a esta propuesta se le añade un enfoque de identidad, las piezas se vuelven más atractivas.

Con este enfoque, creó Masahti, la marca de accesorios que de a poco se consolida en el mercado nacional, por usar cuero ecuatoriano.

Desde Quito, su ciudad natal, conversa con EXPRESIONES sobre este emprendimiento que tomó forma en la pospandemia y las claves para sacarlo a flote en estos tiempos digitales.

Te puede interesar: Carolina Peñafiel: “Lo perfecto es enemigo de lo posible”

NACIDA PARA CREAR

En las redes, ella es la mejor embajadora de su marca. Cortesía de Paula Vásquez y Tatiana Rodas.

Tal vez la pasión de Belén por la moda, pueda resumirse en un detalle, verificable incluso por la ciencia. Hay estudios que aseguran que los nietos heredan mucha carga genética de la abuela materna y por eso pueden tener rasgos de carácter, físicos y gustos que se parezcan a los de ella.

Ivette Calderón, resaltando la moda latina Leer más

Y esto lo ha vivido Belén desde su niñez. “Mi abuela trabajó muchos años en Nueva York, en una industria textil. Amaba coser y en la máquina de pedal... Y estando acá, yo la comencé a ver y me encantaba que me compartiera pedacitos de tela. Entonces este tema con la creación lo tengo bien integrado”, dice y añade que ni siquiera su mamá se inclinó por la moda, pues ella es bioquímica farmacéutica. La nieta lo heredó, y bien dicen que lo que se hereda no se hurta.

Te puede interesar: Cinthya Burgos: moda circular, por el planeta y por el bolsillo

CALIDAD MÁS ALLÁ DE LAS TENDENCIAS

Más temprano que tarde, la moda la encontró. Si bien empezó estudiando la carrera de Diseño de Productos, un intercambio a México en los mismos tiempos de la universidad, hizo que enganchara con lo fashion.

“Me apunté a unas breves clases de moda, me encantaron y ya tenía claro que al graduarme de la universidad, haría un máster relacionado a eso”, dice. De modo que tras obtener su título y muceta como Diseñadora de Producto, no dudó en comprar un ticket de avión rumbo a Barcelona para seguir masterado en diseño de colecciones de calzado, bolsos y marroquinería.

”Estar en Europa me influenció al 100 %. Agarré otro estilo, no solo para mí, sino al crear. Por ejemplo, mi fijación por la calidad me viene de la mujer europea. Ellas son de comprar lo necesario, que sea funcional y atemporal”, comenta.

Con ganas de crear su propia marca, regresó a Quito con la idea de poner un negocio de bolsos y complementos. En busca de un nombre que la diferencie, eligió Masahti, que significa Dama de la Luna, el astro preferido de Belén y que dice que simboliza la feminidad.

Te puede interesar: Zapatos de cuero impecables

Para el proceso de creación, confiesa que hubo pruebas y errores hasta encontrar los materiales y el fabricante correctos. Superados los desafíos, arrancó con las ventas en enero 2021 y hoy puede decir que “el emprendimiento es muy quiteño”.

Milla Loffredo, fantasía cósmica en la moda Leer más

Si se revisa sus diseños, la formas marcan la diferencia, algunas carteras guardan la similitud con las fases de la luna, y otras con la siluetas femeninas. Todo es muy conceptual y va más allá de la tendencia.

El feedback con el resto de mujeres, la motiva a seguir creando día a día. “Soy un poquito ‘workaholic’ (adicta al trabajo)”, confiesa. Y se siente orgullosa de lo que hace. “Hay clientas que me ha dicho que en mis diseños les entra hasta el biberón del bebé. Es la idea, la cartera se debe adaptar a ellas... A la larga, estas se vuelven una extensión de tu personalidad. Cómo las lleves, las combines, habla mucho de ti”.

Ha lanzado también línea de tarjeteros y neceser con cuero vacuno. No se niega, más adelante, a incorporar calzado.

Te puede interesar: Moda: En la piel del cuero

A LA VELOCIDAD DEL WIFI

Al natural. Así se muestra Belén dentro o fuera de redes sociales. Aquella forma de ser es con la que se identifican quienes la ven desde la pantalla. “Y te digo, he hecho la prueba de poner modelos, pero hay más enganche cuando soy la que modela. A la final termino siendo mi mejor embajadora”, expresa.

Paula Molina: "Lo orgánico se siente desde el sabor" Leer más

Por eso esta muy presente en las redes sociales. “Al inicio tenía miedo de subir fotos, porque buscaba perfección. Pero hoy todos los días voy subiendo algo y hago un pasito más para que crezca Masahti”, comenta y admite que no acostumbra a hacer pautas publicitarias en Instagram.

Te puede interesar: Trabajar con el cuero, el oficio en vía de extinción

“Todo el crecimiento ha sido orgánico. Tal vez no tenga miles de seguidores, pero sé que mis clientes reales están allí e interactúan conmigo”.

Eso le ha permitido que más gente la vea. Incluso, ha podido hacer colaboraciones con otras marcas locales, entre esas, diseñadoras de moda como Milú Espinoza o María Gracia Robles, quienes han complementado sus desfiles con carteras de Belén.

Si bien ha abierto los ojos al mundo digital, no ha descuidado estar en tiendas físicas. “Soy tremendamente quiteña , pero le tengo mucho cariño a la Costa, porque también tengo familia allá. La primera tienda multimarca en la que puse mis productos está en Guayaquil”, admite. Luego tocó puertas en Quito y quiere hacer lo mismo en Machala.

AUTENTICIDAD ES LA CLAVE

Reconoce que el camino como emprendedora a veces puede ser solitario. “El año pasado fue muy duro. Siento que me ‘quemé’ por tanto trabajo, no tenía tiempo para hacer ejercicio, si había eventos sociales me metía en la cabeza que eso es venta y debía ir. Incluso, al dormir, soñaba con carteras... Tuve que acudir a una psicóloga para equilibrar”. Por eso lleva una agenda para ella y así organizar la energía que le debe dar a cada cosa.

Aprendió a darse prioridad. Cuenta que hoy en día divide su tiempo entre emprender, asistir a clases de canto y ser docente de diseño de calzado en un instituto, que de una u otra forma la mantiene creativa.

“Con el tiempo entendí que mi valor no tiene que ver con las ventas que haga, sino con el impacto que estoy causando a la gente... Si estoy cómoda y soy auténtica conmigo misma, esa energía la notan los demás”, concluye.

Te puede interesar: Escribe a pulso libros en cuero de borrego

SUS TRES TIPS PARA EMPRENDEDORAS

Gracias al camino recorrido, Belén ha ganando aprendizajes que comparte a modo tips para quienes desean tener un negocio.

Antes de emprender. Da el paso si es por pasión y no por sanar otras cosas. Por ejemplo, evita justificar que quieres emprender porque no quieres tener jefe. La clave en redes. A veces es difícil crear contenidos, pero la acción imperfecta de emprender es ‘show it up’ (muéstrate). Crea todos los días el hábito de presentarte en historias o reels. Cuando las ventas no convencen. Valora siempre tu progreso y no te sabotees, sobre todo porque como emprendedoras tenemos que ir a veces contra la corriente, y muchas veces por temas externos (paros, inseguridad, etc).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!