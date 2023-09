Cinthya Burgos: moda circular, por el planeta y por el bolsillo

Las probabilidades de que Cinthya Burgos lo entreviste a uno en la calle, suelen ser muchas. “¿Sabes cuantos litros de agua se consumen para fabricar un jean?”, le pregunta a una transeúnte escogida al azar. Y enseguida le da una clase magistral sobre lo eco-firendly.

Pero también ha probabilidad de toparse con sus reels en Instagram o de terminar siendo asesorada por ella misma, si de escoger ropa de segunda mano se trata.

Desde hace tres años, esta guayaquileña hace de la moda un negocio comprometido con la conservación del medio ambiente. A este lo llamó 911 Closet Sale.

Se trata de un emprendimiento con el cual logra que más mujeres tomen consciencia de que las tendencias de hoy no pueden ser la basura de mañana. Desde su local, donde atiende las ‘llamadas de emergencia’, nos cuenta su camino como emprendedora y su aporte al mundo de lo fashion.

CON LAS TRES 'R'

Cuando Cinthya habla de moda, se nota cómo se aleja del fast fashion (prendas producidas a grandes volúmenes por la industria). De hecho, la práctica de las 3R (recicla, reutiliza y reduce) la aplica en su clóset desde la adolescencia.

“Cuando estaba en el colegio, vendía de todo para recolectar dinero. Pero lo que más hacía, y está ligado con lo que emprendo ahora, son los ‘mercados de pulga’. Vendía mi ropa o la de mi familia y, con el dinero, organizaba los paseos con mis amigas de curso”, recuerda.

Desde entonces, nada bota ni desecha: se reutiliza o lo manda a Closet Sale. “Nunca he sido adicta a las compras y no tengo problema en vestir algo de segunda mano", asegura.

Esa misma consciencia ambiental la ha llevado a otras áreas de su vida. “Ahora que soy madre, junto con mi esposo, enseñamos a nuestros hijos a reciclar para ayudar al planeta. Aún hay mucho por hacer, pero hoy lo que más debemos promover es cuidar el medio ambiente”.

Empezó el camino de la ropa circular cuando era adolescente, vendiendo su propia ropa y la de sus familiares. Ahora, el emprendimiento ha crecido. Gerardo Menoscal.

UNA LLAMADA DE EMERGENCIA

Fue en el año de la pandemia cuando inició todo. Desde casa, frente a la necesidad de generar un ingreso, decidió hacer una limpieza de armario. “Vendí todo en dos horas, solo por Instagram. Entonces me dije: ‘Tengo que volver a hacer esto’”.

Luego de la segunda venta, empezó a recibir mensajes de otras chicas que querían que les ayudara a vender sus prendas. “Creo que hago click con mucha gente. Me gané la confianza y traía maletas llenas de ropa. Tuve que remodelar un cuarto que teníamos desocupado en casa y ahí puse los racks para colgar todo y exhibirlo en las rede sociales”, recuerda.

Así, con mentas online, estuvo alrededor de dos años, bajo el nombre 911. “Es un número fácil. Ante la emergencia de no saber qué ponerse, el 911 está allí. También es un llamado para ayudar al planeta”, explica.

Hoy no solo vendo ropa de segunda mano, sino que di oportunidad a más emprendedoras ecuatorianas a que se exhiban en las vitrinas sus productos. Todo en pro de incentivar la compra local Cinthya Burgos

La acogida fue tal, que en 2022 se vio obligada a abrir un local para poder atender a más gente. Dice que las piezas que se exhiben son escogidas personalmente por ella. Así se asegura de que se encuentran en buen estado, que cumplen con un estándar mínimo de calidad y, sobre todo, que son versátiles para el armario. Incluso hay de marcas reconocidas.

“La cartera de clientes sigue aumentando, porque saben que reciben prendas 10/10. Además tenemos una ‘fiesta de intercambio, a la que puedes venir con una prenda que adquiriste aquí y cambiarla por otra. Potencio mucho el proceso circular”, refiere.

En cuanto a los precios, el rango es muy amplio. Se puede conseguir opciones accesibles desde $ 10. “Una prenda puede costar menos de la mitad que una ofrecida en un shopping. Con la moda circular no solo ayudas al planeta, también a tu bolsillo”, agrega.

Cynthia asegura que la diferencia con el resto de tiendas multibrand es que ella visibiliza a las chicas que lideran esos emprendimientos y acostumbra a hacerles entrevistas (que luego postea en su Instagram) para que cuenten sus retos y aprendizajes a fin de inspirar a las demás.

“Estoy trabajando en otro proyecto similar. La idea es unirnos algunas mujeres para enseñar a otras cómo ser independientes económicamente y sentirnos poderosas en todo lo que hagamos”, concluye.

INNOVAR, NO COPIAR

El verbo emprender lo aprendió de su mamá. “Ella es la que tiene el espíritu emprendedor. Desde muy joven puso un negocio y lo mantuvo por 40 años”, cuenta sobre su referente.

Pero antes de que Cinthya emprenda en 911, estuvo en otros rubros. Trabajó en relación de dependencia en una concesionaria de vehículos y, con el tiempo, armó equipo con su esposo para incursionar en la venta de mariscos congelados. Fueron experiencias que le sumaron conocimientos en atención al cliente.

“A mí me encanta la venta, asesorar... Eso es lo mío”, dice. Y añade que no hay nada mejor que trabajar de manera independiente. “Tener algo propio y levantarte cada mañana para luchar por eso es lo mejor”.

No niega que hubo miedo al inicio de emprender en 911, pero de todas formas se arriesgó. “Cuando eres mujer, abarcas muchas cosas. Eres madre, esposa... Tienes que sacar tiempo para todo, incluso para ti misma. Es difícil. Porque si tú no estás bien, nada va bien. Al inicio costó. Sacrifiqué el tiempo en casa, porque no tenía personal y pasaba más en la tienda. Pero el esfuerzo trajo resultados. Hoy ya he podido generar empleos”, reflexiona y menciona que en todo momento su motor es su familia. “Quiero enseñarle a mis hijos cómo su mamá es súper trabajadora y motivarlos para que más adelante emprendan... Y ya van más o menos encaminados”.

Su propuesta es como un teléfono de emergencia... en le mundo fashion. Gerardo Menoscal.

Aunque sabe que no es la única emprendiendo bajo el concepto sustentable y de multibrand, dice que su plus es el diferenciador. “Hago lo que me encanta: la moda junto con el servicio al cliente. ¿Retos? Ha habido muchos, pero la competencia es conmigo misma. Siempre digo que la clave es innovar, no copiar. Y eso se nota en 911. Intento proyectar mi personalidad divertida en cada detalle para diferenciarlo de los demás”.

