En una noche llena de magia y nostalgia, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil protagonizó el evento Bankai el pasado sábado 10 de junio en el Centro Cívico de la ciudad. Con un repertorio que abarcó desde Fortnite hasta Super Mario Bros, el público se sumergió en un viaje musical que los transportó a las épocas doradas de los videojuegos clásicos.

El espectáculo llamado The Sound of Gaming dio inicio, y los músicos fueron acompañados por proyecciones de videos de los juegos y fragmentos de las tramas. Apenas comenzó el show, los celulares de los asistentes se alzaron para capturar cada momento y grabar las escenas que llenaron de emoción el recinto.

El propósito de este evento fue brindar a los adultos la oportunidad de disfrutar como niños nuevamente, transportándolos a una época en la que pasaban horas frente al mando de videojuegos y consolas, sumergiéndose en los juegos clásicos que marcaron sus vidas.

Entre los temas interpretados se encontraron joyas de la música de videojuegos como Tetris, Donkey Kong, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Witcher, Final Fantasy, Super Smash Bros, League of Legends y Super Mario Bros. Cada uno de estos títulos es reconocido en la industria de los videojuegos por su impacto y su capacidad para cautivar a los jugadores.

Durante la interpretación de cada melodía, cosplayers subieron al escenario dando vida a los personajes más populares de cada videojuego, interactuando con el público y generando un ambiente de auténtica inmersión en el universo de los juegos.

Sin embargo, el clímax del evento llegó con un sorprendente cierre. Inesperadamente, un misterioso personaje vestido de rojo, con un traje de lentejuelas y una camisa blanca que mostraba una figura de la princesa Peach de Paper Mario, hizo su aparición en el escenario.

A su lado, un piano blanco iluminado y un accesorio en forma de caparazón de Bowser completaban la escena. Sin perder tiempo, el enigmático personaje se sentó al piano y comenzó a tocar la canción "Peaches" de la película Super Mario Bros, estrenada recientemente el 5 de abril de 2023 y que se ha vuelto extremadamente popular. El público y la orquesta sinfónica se unieron en coro para brindar un final épico al espectáculo.