Allan Suárez fue siempre un hijo y estudiante ejemplar, por lo cual su madre, Nelly de la Rosa, lo complacía con lo que él más le pedía cuando era un niño: consolas y videojuegos. Hoy en día, Allan es un reconocido gamer profesional. Su logro más trascendental: ser campeón con Barcelona Sporting Club de la primera edición de la eLigaPro, disputada en 2020.

Su mamá fue un apoyo fundamental desde el inicio de su camino como gamer: “Desde pequeño le veía que tenía afición por ‘el Play’ y yo le compraba las consolas, estábamos al día: salía el PlayStation 1, luego el 2 y yo me endeudaba por él porque, a pesar de que él jugaba, nunca dejó sus estudios, entonces por eso yo lo dejaba, porque él es un chico que no era de andar en la calle, sino que se dedicaba a jugar. Como ha sido un hijo ejemplar, yo lo apoyaba siempre”, rememora Nelly.

La mujer admite que, en ciertas ocasiones, sí le llamaba la atención a su pequeño, cuando este trasnochaba por jugar: “Él jugaba y jugaba, a veces toda la madrugada, un día recién a las 09:00 se fue a dormir. Y yo le decía: ‘eres vicioso’, y él me decía: ‘ay mami, estoy jugando, el partido está interesante’, entonces, yo lo dejaba nomás en su cuarto y yo me iba al mío. Siempre lo he apoyado en eso”. En aquel entonces, el chico vivía también con sus dos hermanos mayores, mientras que su papá vivía en el exterior, y regresó cuando Allan tenía ya 23 años.

Luego de ser jugador aficionado, como la mayoría de los chicos de su edad, el joven empezó, a los 12 años, a competir en torneos de fútbol virtual, siempre acompañado de su progenitora, quien se sorprendía porque competía contra rivales de 26, 27 años y él los vencía, aunque todavía no ganaba títulos en ese entonces. Con la experiencia, fue poco a poco ganando premios: al principio, $ 50; luego, televisores, un parlante (que conserva su madre en la sala de su casa) y cosas por el estilo.

Fue en 2016 cuando Allan (hoy con 28 años de edad) se dio cuenta de que tenía un talento, al ver que en el videojuego FIFA siempre estaba entre los mejores jugadores del país. Aquello le permitió participar en torneos de eSports dentro y fuera de Guayaquil. “Era un gusto para mí que él se vaya a competir fuera de la ciudad y que triunfara. Él siempre que ganaba, venía con algo”, cuenta doña Nelly.

En el 2019, Allan ya estaba posicionado como el segundo mejor jugador ecuatoriano del videojuego FIFA y, en 2020, Barcelona S.C. lo contrata a él y a Sebastián Martínez, el #1 del ránking, para representar al ‘Ídolo’ en diferentes torneos virtuales.

Desde este año, Allan juega para El Nacional. Cuenta con el apoyo de su madre. Cristopher Burga

El mejor momento de su carrera, sin duda, fue cuando en aquel 2020 ganó la eLigaPro. La final, contra Deportivo Cuenca, la jugó desde la casa en la que vive con su esposa. Allan cuenta que la previa al duelo decisivo se vivió con intensidad: “Familiares y amigos se conectaban a la transmisión y me decían ‘Vamos Allan, tú puedes’ en el chat. Antes del partido, veía que mi mamá estaba conectada y ahí ya me metía de lleno en el partido. La verdad que eso me ayudaba, comentarios como el de mi mamá me motivaban al 100% porque me daba confianza. Quería ganar y que ella vea en la cámara cómo festejaba los goles y que se vaya a dormir con una sonrisa”. Y así fue.

El juego de ida quedó 1-1, pero en el de vuelta, Allan se desquitó con una goleada de 6-1. El entonces jugador amarillo relata que el partido terminó a las 20:40, pero él se quedó contestando las felicitaciones que le llegaban por Whatsapp y redes sociales hasta la madrugada. “Me sentí más orgullosa que nunca”, expresó su madre, Nelly.

Allan permaneció en Barcelona hasta mediados de 2021. En marzo de aquel año, por varios motivos, dejó de competir con regularidad. En 2022 representó a Universidad Católica (equipo con el que llegó a semifinales de la eLigaPro de aquel año) y, desde este 2023, juega para El Nacional.

Su madre contó que esta etapa fue un poco triste, por lo que ella le dijo que él tiene que volver a ser el de antes. “Voy a regresar, van a volver los triunfos para que mi mamá se sienta mucho más orgullosa de mí”, prometió el gamer.