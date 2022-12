Tras enterarse de que Rebecca Howe, una mujer que acudió a su concierto en Australia, resultó herida, Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, rompió su silencio.

Recordemos que la afectada recibió en su cara un microfonazo, lo que le ocasionó graves heridas. El aparato fue lanzado al público y la impactó a ella. Howe relató a medios australianos que “ni siquiera estaba en primera fila. En la última canción, Take me down to Paradise City, (Axl Rose) hizo una reverencia y lanzó el micrófono al público. Después... paf, justo en mi tabique".

Mientras otros fanáticos se peleaban el micrófono, ella estaba en shock y fue ayudada por un policía, que la sacó del lugar para que recibiera atención médica. “¿Qué habría pasado si me hubiese caído un par de centímetros a la derecha o a la izquierda? Pude perder un ojo. ¿Y si me hubiera golpeado en la boca y me rompe los dientes? Si hubiese estado dada vuelta yme pega en la sien, me pudo haber matado”, cuestionó.

Rose se refirió al episodio en Twitter: “Llegó a mis oídos que un fan pudo haber sido herido en el show de Adelaida, Australia, posiblemente al ser golpeado por el micrófono al final del show cuando tradicionalmente lanzo el micrófono a los fans”, indicó el cantante.

Explicó que lanzar el micrófono es algo que han hecho desde hace más de 30 años. “Siempre sentimos que era una parte conocida del final que los fans querían. Sin embargo, en interés de la seguridad pública, ahora nos abstendremos de lanzar el micrófono o cualquier cosa a los fans en nuestros conciertos”, informó el artista, enfatizando que “obviamente, no queremos que nadie se lastime”.