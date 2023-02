Aunque dijo que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, hoy 15 de febrero, el creador de contenido español Auronplay publicó un vídeo titulado 'Fin' en YouTube, en el que habla de todas las polémicas de las que se lo acusa. También se refirió a todo el odio de internet que ha soportado en estos últimos días, con su pareja Sara Moledo, conocida como Biyín, por mensajes y comportamientos nocivos en Twitter hace más de 10 años...

Rihanna: un suceso en Spotify tras su actuación en el Super Bowl Leer más

"Supongo que como ya habéis podido comprobar que Biyín y yo nos hemos comido una funa increíble. Surrealista, no sé como describirlo. Yo me considero anticonspiranoico, no creo en este tipo de cosas, pero esto ha sido un sabotaje en toda regla. He visto ataques perfectamente coordinados para tumbar mi carrera y literalmente matarme. Destruir todo aquello que he construido durante 11 años de mi vida", ha comentado en un vídeo de 13 minutos.

Auron explicó que lo han amenazado de muerte, incluso han filtrado su número de teléfono y datos importantes. También se refirió a los comentarios negativos que solía hacer, hace años, en sus redes sociales.

"No soy ningún monstruo. No soy ningún degenerado. No soy ninguna de esas cosas que os han hecho creer", ha afirmado antes de decir que en 11 años es normal haber dicho cosas que no debieron salir de su boca pero que se ha disculpado por ello en estos años.

"La gente que me sigue sabe que siento profunda vergüenza cuando me cruzo por internet con un vídeo antiguo mío. Siento vergüenza y asco", ha explicado. Ha apostillado que al ver estos vídeos queda patente que ha habido un cambio en él "y el que no lo quiera ver se está poniendo una venda en los ojos".

Fede Bal y sus insinuantes chats con Florencia de la V Leer más

El creador de contenido ha hablado en concreto de una de las polémicas que más le ha hundido: "Hay una chica que dice que cuando ella tenía 14 años yo mantuve conversaciones íntimas con ella. Lo primero que hice al leer eso es vomitar. No daba crédito a lo que estaba leyendo y tuve que ir al baño y vomitar".

"No solo era una de las personas más odiadas de internet, además era un puto degenerado", ha apostillado antes de decir que esto lo vio cuando estaba en el peor momento, "cuando estaba más destrozado para acabar de matarme".