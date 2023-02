Fede Bal y sus insinuantes chats con Florencia de la V

Federico Bal y Florencia de la V ha preferido no dar detalles de los chats revelados por un sector de la prensa argentina.

Tras difundirse los candentes chats que ocasionaron la ruptura entre el actor argentino Federico Bal y Sofía Aldrey, el tema sigue siendo la comidilla de los principales programas de espectáculo de Argentina como La Nación, Los Ángeles de la Mañana y Radio Mitre.

Entre las conversaciones sobresalen las que el artista mantuvo con la presentadora transgénero Florencia de la V, quien está casada, y la actriz, modelo y cantante Lourdes Sánchez, quien está por casarse con un señor conocido como el Chato Prada.

En el programa Los Ángeles de la Mañana comentaron de la situación y Nazarena Vélez, quien es la mamá de Barbie (ex pareja de Federico Bal), opinó del tema. “Lo que dijo de Flor de la V en su espacio televisivo fue raro. Siempre tuvieron una relación rara. Para mí había cama en el medio”.

Mientras que el conductor Ángel De Brito tras ver el vídeo en el que la presentadora de Intrusos afirmó que no realizaría ninguna declaración dijo: “Es flojita como conductora, porque si te dedicas a hacer espectáculos, por lo menos tienes que parar a hacer una nota y explicar las cosas cuando te toca ser protagonista”, comentó el presentador.

En un extracto del chat Fede Bal invita a Florencia a “rememorar viejos tiempos”.

“Este finde te voy a ver a Kinky” le escribe Florencia, en relación a la obra de teatro que está presentando el actor en Villa Carlos Paz. “¿Vienes con tu marido?”, le consulta Bal. “Nooooo, ni que se entere. Se queda con los chicos”. “Entonces tenemos un toque para revivir viejas épocas”, le dice a ella. “No se puede ahora Fede, la tuya (Sofía Aldrey) te tiene con lupa, además si no está ella, tienes un catálogo grande jajaja, no me chamuyes”, indica la mediática. En otra parte hace alusión a su ropa interior y lo que salió de la misma cuando tuvieron sexo.