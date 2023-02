Luego de siete años ausente de los escenarios, la presentación de Rihanna en el Super Bowl LVII generó un aumento significativo en las reproducciones de su música en la plataforma de Spotify de Estados Unidos.

De acuerdo a medios internacionales como Infobae, tras convertirse en la primera mujer embarazada en protagonizar el medio tiempo del Super Bowl, la cantante nacida en Barbados aumentó sus réditos tras haber sido parte de este magno evento.

La misma plataforma de Spotify reveló que, del 5 al 12 de febrero las reproducciones de canciones como Bitch Better Have My Money aumentaron más de 2.600%, Diamonds tuvo un incremento de más de 1.400%, Rude Boy más del 1.170% y We Found Love más de un 1.160%.

Super Bowl 2023: espectaculares imágenes del show de medio tiempo con Rihanna Leer más

Dichos temas fueron parte del espectáculo blanco y rojo que la cantante afrodescendiente protagonizó la noche del domingo en la que se enfrentaron los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles.