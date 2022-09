En esta nueva edición de Tengo que decirlo, el bailarín y extalento de TC, compartió con EXPRESIONES su manifiesto.

1. Soy un todólogo, en la televisión me ha gustado que me descubran. Entré como bailarín en En contacto, bailo desde los 10 años. He hecho artes escénicas. Tengo bases de teatro y aprendí también taichí y yoga”.

2 “Mi primer reto en Soy el mejor (TC) fue caracterizar a La Vecina, Tomás Delgado me felicitó. He hecho parodias e imitaciones, he cantado junto a Vico C, me preparé con Yanina Murga, pero aún así no me considero un actor con un título que lo avale, ni soy un superbailarín, pero sí podría ser un showman”.

Mónica Fernández-Salvador, la exfigura de Ecuavisa fallece víctima de cáncer Leer más

3 “La televisión es efímera. Hoy estás, mañana no, hoy te reconocen y luego te olvidan, te aman un día y al siguiente te odian. Por eso no me dedico al medio ciento por ciento, porque a menos que seas Don Francisco no puedes vivir de la pantalla por 60 años”.

4 “He aprendido muchas lecciones, la principal es que la confianza no se la puedes dar a cualquiera, conmigo hay que ganársela”.

5 “Como ‘rayo’ no he partido a nadie, ni me han partido. No soy agresivo, sino tranquilo, hasta en las masacres (risas). De mí han dicho miles de cosas, pero prefiero tomar el teléfono y aclararlas”.

6 “No soy rayado, sino cuerdo y más a cierta edad. El Rayo de los 21 años en las discotecas ya pasó”.

7 “No descartaría entrar en la política, porque para mí es ayuda social, pero hay que prepararse. De la gente que está ahora de candidata, solo votaría por Úrsula Strenge”.

Rayo considera que la televisión es efímera, por lo que está enfocado en la expansión de su barbería. Juan Faustos

8 “Sería bacán rapar en mi barbería a Daddy Yankee, le teñiría el pelo a Ronald Farina y le haría un ABC a Henry Bustamante, le cambiaría el look por uno más juvenil”.

9 “He tenido de todo en mis relaciones. He estado con mujeres rayadas, porque soy muy paciente y puedo ser tolerante. Todas tienen su carácter, pero he tratado de hacerlas felices y sé entender a las locas, felizmente nunca me han rayado el carro”.

10 “Me llaman la atención las coloradas, principalmente las mujeres de piel blanca”.

Will Smith no es el único famoso de Hollywood que ha alborotado Ecuador Leer más

11 “Me enamoré de una ‘gringa’ y me fue bien, me enseñó muchas cosas y viceversa. Aprendí más el idioma inglés, a veces me llegan clientes del extranjero y no hablan nada de español”.

12 “Solo si tocan a mi hija, a mi madre, a mi padre o a mi hermana me transformo en otra persona, me engorilo y es otra movida. Se me sale el barrio, soy de calle, mi llave. Aunque me he pulido, esa es mi esencia y se revela cuando se meten con los míos”.

13 “En la televisión tengo panas, pero trato que mis amigos no sean del medio, porque estos no siempre están”.

14 “Como me gusta la electricidad de 110 voltios, sí tendría sexo en una silla eléctrica. Descargas no se las haría a alguien en especial, cada quien es libre de hacer y reaccionar como quiera”.

15 “Nunca me escucharás alardear de mí, pero llevaría a la Luna a Jennifer López, la electrocutaría de placer, la amo”.

Mantuvo sonados romances con Sofía Caiche, Carolina Jaume y Christina Harzer 'La Gringa'. Juan Faustos

16 “Me pone como un martillo el olor de una persona. Me dejo llevar mucho por eso, tengo que olerla. Si su pH no va conmigo, ahí la dejo y pongo una cruz. Soy muy olfativo”.

17 “Me gusta oler el cuello, las manos, me dejo llevar por el pelo de una mujer y no tiene que ser necesariamente rubia”.

J Balvin dice que "el papa Francisco es reguetonero" Leer más

18 “Al igual que Drácula, he clavado los colmillos. No chupo la sangre, pero sí ha quedado coagulada (risas). Muerdo espalda y glúteos, lógico, y dejo mi marca”.

19 “No sé si sea inolvidable para quienes han estado conmigo, pero sí he marcado una diferencia, porque puertas adentro soy como un mono... por lo tierno y travieso (risas)”.

20 “Guardo una excelente relación de amistad con la madre de mi hija, quien tiene su esposo. De mis ex del medio, me llevo bien con Sofía Caiche, con quien puedo tomarme un café sin ningún problema. Fue mi pareja de baile en Soy el mejor”.

21 “Soy un hombre que supera todo rápido. No me arrepiento de nada. Me enfrasco más en mi hija y en mi negocio. Tengo muchos proyectos nuevos”.

22 “Si regreso a la televisión sería en un espacio de variedades, donde haya humor y parodia. He estado En contacto y en De casa en casa. Claudia Camposano está haciendo cosas maravillosas”.

23 “Mi barbería se está expandiendo. Yo, más que un talento, me veo como una marca. Cuento con mi centro de capacitación. Si mañana quiero, me pongo una lavadora de carros o un local de empanadas”.

Úrsula Strenge llega a los 49 y con cambios en su vida Leer más

24 “No tengo un solo pelo de tonto, ya se me cayeron. Lo más raro que he encontrado en el pelo de alguien, aparte de caspa y alopecia, son piojos”.

25 “Cuando me conocen, saben que mi alegría hace que a la gente yo le resulte agradable. Soy un payaso de miérles, chistoso, no adefesioso”.

26 “Mi hija ya tiene 12 años y trato de ser un buen ejemplo para ella, que vea en mí no solo el Rayo de la televisión, sino el hombre trabajador y de negocios que, además, la trata como una reina. El hombre que algún día sea para ella tendrá que ser mejor que yo”.