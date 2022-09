Este 1 de septiembre, Úrsula Strenge, cumplió 49 años de edad y es un mes muy importante para ella, pues celebra sus tres décadas en el mundo de la televisión. Pronto la veremos de regreso, así lo indicó a EXPRESIONES y aunque no mencionó el nombre de la estación, confirmó que "estoy trabajando en ello".

Tras despedirse esta semana de la revista matinal De casa en casa de TC, canal que le rindió un pequeño homenaje, la también comunicadora iza sus energías a la reelección como concejala de Guayaquil y a su labor como psicóloga profesional.

Respecto a las críticas que ha recibido, principalmente en las redes sociales, por dedicarse a la política y no aceptar la oferta de TC, dice: "Siempre supe que este camino no sería fácil, pero el propósito y Dios me fortalecen cada día", enfatizó Strenge, quien resaltó que su prioridad es la labor social, enfocada principalmente en la salud mental.

Sus comienzos en la pantalla chica se remontan a la época de CRE TV, cuando condujo Buen dato, posteriormente participó en otros canales como SÍTv, Teleamazonas y Ecuavisa. En ste último obtuvo una mayor exposición a nivel nacional, gracias a espacios como Está Clarito y En Contacto.